Un spectacle-hommage dédié à Michel Louvain

Michel Louvain aurait eu 85 ans en 2022. Il aurait aussi célébré ses 65 années de carrière. C’est pour souligner ces deux anniversaires, rendre hommage à ce grand disparu et perpétuer son œuvre qu’a été créé Un certain souvenir. Un spectacle hommage empreint d’émotions, de souvenirs et de respect de l’homme, de l’œuvre et de sa carrière.

« Michel Louvain laisse un héritage important au Québec au niveau de la chanson populaire et du respect qu’il avait pour le public, explique le producteur d’Un certain souvenir, Martin Leclerc. Pour moi, Michel est une icône au Québec. On souhaite que l’empreinte de sa carrière reste en mémoire dans la collectivité. »

Pour ce faire, son équipe et lui travaillent fort à la création de ce spectacle hommage qui sera d’abord présenté en avril prochain — Michel Louvain étant disparu le 14 avril l’an dernier — au Casino de Montréal, puis partir sur les routes du Québec.

C’est à Joël Legendre qu’ont été confiées la mise en scène et la direction artistique de ce spectacle de 90 minutes dont le titre est un clin d’œil à la chanson Un certain sourire.

« Quand on m’a confié la mise en scène de ce spectacle, la vision de Martin Leclerc était d’avoir des artistes de théâtre musical pour qu’on puisse raconter l’histoire de Michel Louvain, explique celui qui travaille avec Joëlle Lanctôt, Suzie Villeneuve, Bryan Audet et Matthieu Lévesque. On voulait s’éloigner complètement de vedettes de la chanson pour travailler avec des comédiens chanteurs d’une autre génération qui seraient capables d’humilité en se mettant derrière pour faire briller Michel Louvain. »

Des succès

Dans le large répertoire, ils ont sélectionné une douzaine des grands succès de Michel Louvain ainsi que plusieurs interprétations ayant marqué sa vie et son parcours. Celles de Charles Trenet dont les chansons ont bercé son enfance par exemple, ou encore celles de son idole, Charles Aznavour.

Transportés dans le récit de la vie de Michel Louvain, les spectateurs peuvent s’attendre à un voyage à travers les époques et les 60 ans de carrière de l’artiste disparu.

Un certain souvenir, le spectacle hommage à Michel Louvain, sera présenté du 12 au 16 avril 2022 au Casino de Montréal puis prendra la route à travers le Québec. Il sera à la Salle Albert-Rousseau de Québec le 24 avril. Une vingtaine de dates seront proposées en 2022-2023. Pour toutes les dates et pour les billets qui sont en vente : www.productionsmartinleclerc.com