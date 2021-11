Une ado disparue secourue grâce à un signe de la main appris sur TikTok

Une adolescente portée disparue a été secourue après avoir demandé de l’aide avec un geste de la main connu sur le réseau TikTok pour signaler de la violence familiale.

Les parents de la fille de 16 ans d’Asheville, en Caroline du Nord, ont déclaré sa disparition au bureau du shérif du comté de Laurel, au Kentucky, mardi, selon CNN.

Jeudi dernier, un motocycliste a appelé le 911 après avoir vu une fille en détresse dans une voiture sur une autoroute.

«Le plaignant était derrière la voiture et a remarqué que la passagère du véhicule faisait des gestes de la main qui sont connus sur le réseau social TikTok pour représenter la violence familiale, et qui signifient "j’ai besoin d’aide/violence conjugale"», selon un communiqué partagé vendredi par le bureau du shérif du comté de Laurel et rapporté par CNN.

Ce geste de la main se fait en deux étapes, selon la Fondation canadienne des femmes.

La personne qui utilise cet appel à l’aide doit mettre la paume de sa main en direction de la personne à qui elle s’adresse et replier le pouce. Il faut ensuite placer les autres doigts par-dessus le pouce, de manière à former un poing.

Gracieuseté Fondation canadienne des femmes

La police a indiqué à CNN que l’adolescente a appris ce geste sur TikTok.

La personne qui a appelé le 911 est restée derrière le véhicule pendant environ 11 km tout en transmettant des informations à la police, ce qui leur a permis d’intercepter la voiture et de secourir l’adolescente.

Selon la police, le suspect aurait enlevé la fille en Caroline du Nord pour l’amener en Ohio où il a de la famille.

Ils auraient quitté l’État lorsque les parents de l’homme auraient réalisé que la fille était mineure et portée disparue.