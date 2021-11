CLOUTIER, Thérèse



À Montréal, le 30 octobre, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Thérèse Cloutier, épouse en premières noces de feu Michel Cloutier et en secondes noces de feu Donatien Vaillancourt.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane et Jacques (Sylvie Ménard), ses petits-enfants Jessie et Lyndia, ses arrière-petits-fils Jérémy, William, ses soeurs Denise, Claudette (André) ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en fonction des règles sanitaires de 50 personnes, maximum à la fois à l'intérieur, au :15005 SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLES514-498-7682le samedi 13 novembre de 11h à 12h en la chapelle du complexe suivi du service funéraire.