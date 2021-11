CLÉMENT (LAUZON), Fernande



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 4 novembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Fernande Lauzon, épouse de M. Maurice Clément.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Ronald (Françoise), Micheline (Richard), Danielle (Réal), Sylvie, Claudette (Marc), Carole (Jean-Yves) et Céline (Benoit), ses seize petits-enfants et ses seize arrière-petits-enfants, son frère jumeau Fernand (Denise), sa soeur Claire (Gaston), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera, le vendredi 12 novembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 13 novembre de 9h à 10h, à laSAINTE-ANNE-DES-PLAINES, J5N 3L6Les funérailles seront célébrées le samedi 13 novembre à 11h à l'église de Sainte-Anne-des-Plaines située au 129 boulevard Sainte-Anne à Sainte-Anne-des-Plaines, J5N 3K8.