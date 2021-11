Affaire Michael Rousseau : la CAQ refuse de convoquer les patrons anglos

En pleine crise linguistique, le gouvernement Legault a refusé mardi après-midi une motion déposée par Québec solidaire visant à convoquer les patrons des grandes entreprises du Québec Inc.

«C’est bien beau d’être outré, de déchirer sa chemise et sa robe, mais le temps est à l’action», a dénoncé au Journal Ruba Ghazal, porte-parole en matière de langue française de Québec solidaire.

«Dans le discours de la CAQ, on met sur le dos des immigrants le recul du français, mais lorsqu’il s’agit de l’élite économique. Ça, on ne touche pas à ça», a déploré la députée de Mercier.

D’après Ruba Ghazal, cette attitude de la formation caquiste au pouvoir traduit un «nationalisme mou ».

« Je dénonce ce double discours par rapport à la protection de la langue française », a conclu la porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière d’économie.

Texte de la motion rejetée

« Que l’Assemblée nationale demande à la Commission des institutions de convoquer des dirigeantes et des dirigeants de grandes entreprises, notamment Air Canada, Couche-Tard, la Banque Laurentienne et CGI, afin de dresser le portrait de l’utilisation du français à la tête des grandes entreprises et de formuler des recommandations qui assureront la pérennité du français dans les grandes entreprises»