Alexander Ovechkin ne veut pas s’arrêter

La chasse au record du plus grand nombre de buts marqués s’est poursuivie avec succès pour Alexander Ovechkin, lundi, et ceux qu’il tente de dépasser sont particulièrement épatés par la constance de sa production.

Le joueur-vedette des Capitals de Washington a déjoué le gardien des Sabres de Buffalo Dustin Tokarski en déviant un tir du défenseur Dmitry Orlov durant la deuxième période d’un gain de 5 à 3. Pour le Russe, il s’agissait d’un 11e filet en 2021-2022, mais surtout, du 741e but de son illustre carrière. Conséquemment, il a rejoint Brett Hull au quatrième rang du classement des buteurs de tous les temps, tout en s’approchant de Jaromir Jagr, détenteur de la troisième place avec ses 766 réussites dans la Ligue nationale.

«C’est agréable de se retrouve en cette belle compagnie. Ce sont de gros chiffres, sauf qu’il faut continuer à aller de l’avant. Certes, c’est bien d’être ex aequo [avec Hull], mais évidemment, j’ai encore quelques parties devant moi», a commenté Ovechkin au site NHL.com.

«N’allons pas trop vite. Nous devons passer au quatrième échelon et puis, on en parlera», a-t-il ajouté à propos des 37 buts le séparant de Jagr.

Même s’il se retrouvera bientôt cinquième de la hiérarchie des francs-tireurs, Hull apprécie le spectacle offert par Ovechkin soir après soir.

«C’est plaisant à regarder, a-t-il admis. Je ne dirais pas qu’il est le meilleur avant qu’il ne dépasse Wayne [Gretzky], mais il peut l’être. Il fait aussi partie d’un groupe de gars pouvant marquer. Il doit continuer ce qu’il fait et il faut lui lever notre chapeau. C’est un excellent joueur.»

«D’abord et avant tout, il a une chance légitime, a de son côté déclaré au réseau TNT Gretzky, meneur avec 894 buts. Il a une belle opportunité et il évolue au sein d’une bonne formation. Il joue avec de bons pivots. Il aime jouer au hockey et il aime le faire à Washington. Donc, il doit être lui-même, se présenter et performer aussi solidement que d’habitude.»

Un autre plateau

Celui qui disputait sa 1209e rencontre en saison régulière en a profité pour atteindre le plateau des 600 mentions d’aide à vie. Cette récolte montre, aux yeux de l’entraîneur-chef des Capitals, Peter Laviolette, les talents de passeur du numéro 8 qui passent un peu inaperçus.

«Il fait bien circuler la rondelle, a-t-il spécifié. Son trio [avec Tom Wilson et Evgeny Kuznetsov] le fait bien et en plus, il y a des jeux où il nous faut des gens devant le filet adverse. Il accomplit cela et l’un de leurs buts [lundi] en constitue un bon exemple. Il y avait quelqu’un en avant et il représentait la deuxième couche devant le gardien. Il a pu dévier le tir.»

