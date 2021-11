Carey Price: «je lui lève mon chapeau», dit le commandant Piché

Le commandant Robert Piché souligne le courage du gardien de but du Canadien de Montréal, Carey Price d’avoir annoncé publiquement qu’il avait un problème de consommation.

«Je trouve qu’il a beaucoup de courage pour être capable de dire avec la popularité qu’il a, les salaires qu’il fait à l’âge qu’il a d’aller dire qu’il a un problème et qu’il a suivi une thérapie et qui réussit à s’en sortir. Je dois juste lui lever mon chapeau»

L’ancien pilote a vécu un épisode similaire à celui de Carey Price. Il explique qu’il est très difficile d’avouer ta dépendance quand tu as une popularité comme le joueur étoile du Canadien.

L’une des premières étapes est d’avouer d’avoir un problème, souvent c’est ton entourage qui va te le dire selon le commandant Piché.

«Très souvent c’est quelqu’un d’autre qui va te démontrer que tu as un problème. Comme moi, j’ai fait affaire avec le programme d’aide des employés d’Air Transat et je suis allé voir mon patron et je lui ai dit, j’ai un problème. Pour moi c’était surtout mon épouse qui m’a dit ce problème-là et je me suis dit je vais entrer en thérapie et je vais voire qu’est-ce que je peux faire avec ça. Aujourd’hui, ça fait 19 ans que je suis abstinent», dit-il.

