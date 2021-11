CHSLD privés: plus de 27 millions $ pour augmenter les salaires des employés

Québec a annoncé mardi un financement de 27,2 millions $ pour soutenir le rehaussement du salaire du personnel salarié des centres d'hébergement et de soins de longue durée privés non conventionnés (CHSLD PNC).

Ce financement permettra aux établissements concernés de retenir et d'attirer la main-d'œuvre en tentant de réduire les écarts salariaux entre les employés des CHSLD PNC et leurs homologues du réseau public.

«Il est important pour notre gouvernement de soutenir davantage les CHSLD privés non conventionnés dans un souci d'équité à l'égard de leurs usagers, notamment sur le plan de la qualité des services et de la sécurité. Un tel financement permettra un soutien additionnel à ces établissements dans leurs efforts visant à avoir un meilleur accès à des ressources humaines compétentes, dans un contexte difficile où la question de la main-d'œuvre qualifiée demeure un enjeu majeur», a déclaré le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, dans un communiqué.

Ce programme de subvention gouvernementale vient s'ajouter aux 7,3 millions $, annoncé en mars dernier, pour augmenter les salaires des infirmières techniciennes et infirmières auxiliaires.