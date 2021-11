Clinique d’accès rapide: une solution aux hôpitaux débordés?

L'Hôpital général du Lakeshore, à Pointe-Claire, tente une nouvelle approche afin de désengorger ses urgences et son nombre de patients occupant un lit.

Une clinique d’accès rapide a été mise en place dans une section de l’établissement qui abritait auparavant des locaux administratifs.

«On va essayer d’aller chercher tous les patients de l’hôpital, autant à l’urgence qu’aux étages qui peuvent dormir de façon sécuritaire à la maison», explique le Dr Alexandre Messier, médecin-conseil à l’Hôpital général du Lakeshore.

Un patient, Pierre Paquette, est demeuré 13 heures aux urgences du Lakeshore.

Après avoir reçu les premiers résultats et ayant l’assurance qu’il n’était pas en danger, l’urgentologue a autorisé M. Paquette à retourner chez lui, en lui donnant un rendez-vous le lendemain matin à la clinique d’accès rapide.

C’est à ce moment qu’il a pu voir un médecin et recevoir les résultats de ses tests radiologiques.

«C’est une garantie de suivi pour eux et c’est pourquoi ça fonctionne tellement bien», constate le Dr Robin Nathanson, urgentologue à l’Hôpital du Lakeshore.

La clinique d’accès rapide permettra aussi de garder certains patients moins longtemps qu’avant dans des lits sur les étages.

«Si le patient est hospitalisé et qu'il manquait les visites de deux spécialistes, une résonance magnétique, des prises de sang de contrôle, tout ça va pouvoir être fait dans les prochains jours à la clinique d'accès rapide, au lieu de garder un patient hospitalisé pendant plusieurs jours», affirme le Dr Messier.

«Si les congés sont donnés plus rapidement aux étages, on peut monter plus rapidement les patients de l'urgence», soutient quant à elle Mare-Noël Le Pain, cheffe de la clinique d’accès rapide.

L’équipe de l’Hôpital général du Lakeshore croit que 5% des patients hospitalisés et 10 % de ceux qui se présentent aux urgences pourraient profiter de ce nouveau service.

