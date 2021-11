Desjardins: l'autre côté de la médaille

Je fais partie des 4,4 millions de clients québécois de Desjardins touchés par la plus grande fuite de renseignements dans l’histoire financière canadienne.

Il se pourrait qu’on en sache plus dès demain. Je vous explique pourquoi.

On se souvient que l’Autorité des marchés financiers avait sévèrement blâmé Desjardins pour les manquements à ses obligations légales.

Pourtant, aussi aberrant que cela puisse sembler, la loi québécoise encadrant Desjardins ne prévoit aucune sanction financière à son endroit, ce qui est évidemment le problème du législateur et non celui de l’institution.

On échappe aussi difficilement à l’impression que la cybercriminalité a toujours une longueur d’avance sur la cybersécurité.

Le principal suspect, qui n’a rien d’un génie, vendit les données subtilisées et fut surtout payé en cartes cadeaux d’épicerie et de St-Hubert.

Le goût immodéré pour le poulet BBQ peut mener loin.

Il y a, dans cette affaire, un côté de la médaille qu’on n’a peut-être pas entendu suffisamment.

La police et Desjardins sont à couteaux tirés dans cette affaire.

Dès que le principal suspect a senti que les enquêteurs du Mouvement s’intéressaient à lui, il s’est empressé d’effacer de son portable les données subtilisées.

La police aurait voulu qu’on ne lui mette pas la puce à l’oreille pour qu’elle puisse remonter la filière et coffrer aussi ses complices.

Cela se comprend parfaitement.

Mais on peut voir la chose différemment.

Tant que Desjardins ne connaissait pas l’ampleur des dommages, tant qu’elle ne savait pas si le suspect avait arrêté ou poursuivait ses activités malveillantes, sa priorité était de tenter de protéger au plus vite ce qui pouvait encore l’être.

L’institution s’est donc adressée à un juge pour obtenir le droit de perquisitionner et de saisir des éléments de preuve avant que tout soit détruit ou vendu.

Cela se comprend aussi parfaitement.

Quand la maison est inondée et se remplit d’eau à toute vitesse, on bouche les trous au plus vite au lieu d’attendre pour avoir un portrait global de la catastrophe.

Cette évaluation viendra... après que le plus urgent aura été fait.

On est ici devant un cas fascinant, car il n’oppose pas une position logique et justifiée à une position illogique et injustifiée.

Chacun des deux protagonistes a raison de son point de vue.

La police veut coffrer toute la bande. Elle fait son boulot.

L’institution défend d’abord les intérêts de ses membres. Elle fait son boulot, après y avoir manqué au début.

Aurait-elle dû ne rien faire et laisser l’hémorragie se poursuivre ?

Si elle agit vite, elle contrecarre les souhaits de la police. Si elle n’agit pas vite, elle manque à ses devoirs envers ses membres.

Beau cas de « Damned if you do, damned if you don’t ».

Demain

Pour convaincre le juge de permettre la perquisition, Desjardins a dû dire très exactement ce qui justifiait l’urgence d’agir.

Ce volet n’a pas encore été dévoilé en raison de la confidentialité imposée par le juge.

C’est demain que cette confidentialité pourrait être levée.