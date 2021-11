D.J. Smith ne veut pas entendre d'excuses

Non seulement les Sénateurs d’Ottawa ne connaissent pas le début de saison espéré, mais voilà que la COVID-19 s’en mêle.

La formation ontarienne a placé mardi le nom du défenseur Victor Mete sur la liste du protocole de la COVID-19 de la Ligue nationale de hockey (LNH).

En plus de l’ancien du Canadien de Montréal, on trouvait déjà sur cette liste les noms des joueurs Austin Watson et Nick Holden, ainsi que celui de l’entraîneur adjoint Jack Capuano. Connor Brown et Dylan Gambrell seront pour leur part laissés de côté mardi pour le duel contre les Bruins de Boston par mesure préventive.

Ce n’est toutefois pas une raison pour l’équipe de s’apitoyer sur son sort, mais bien un sérieux test de détermination et de persévérance pour les hommes de l’entraineur-chef D.J. Smith.

«Nous sommes assurément à court d’hommes, mais c’est une chance pour notre groupe de se rassembler. Il n’y a pas d’excuses dans le sport professionnel, les choses continuent», a dit Smith selon des propos rapportés par le réseau Sportsnet, lundi.

C’est le temps d’agir

Après avoir disputé 11 matchs dans la campagne, les Sénateurs affichent un dossier de 3-7-1 et ont essuyé le revers lors de leurs quatre dernières sorties. L’urgence d’agir doit se faire ressentir et le mode solution doit être activé, peu importe les défis qui se trouvent sur leur chemin.

«Il n’y a personne qui se sent désolé pour qui que ce soit d’autre, a expliqué Smith. Nous allons nous relever. Nous aurons une bonne séance de patinage matinal [mardi] et nous nous mettrons en marche. Nous devons trouver un moyen de jouer un 60 minutes complet, peu importe s’il nous manque des joueurs ou pas.

«On doit continuer à appliquer de la pression et le faire de meilleure manière. Nous l’avons fait contre Tampa Bay [samedi], mais des erreurs sont survenues en fin de match. Notre calendrier est rempli d’affrontements contre de bonnes équipes et nous n’avons pas bien répondu. Cette adversité nous rapprochera en tant qu’équipe.»

Smith a tout de même admis que ce n’est pas facile de voir tomber des soldats au combat et que la baisse de régime peut en être la conséquence.

«Le sport doit assurément venir en deuxième lieu quand on parle de santé. Les gars sont un peu affectés [...] de perdre ainsi des joueurs et d’autres coéquipiers en raison de blessures. En plus, nous n’avons pas beaucoup gagné, alors c’est normal», a poursuivi Smith.

Après l’affrontement prévu mardi soir, les Sénateurs retourneront à Ottawa pour y disputer trois matchs consécutifs à domicile.

