BÉRUBÉ, Diane



À Montréal, le samedi 6 novembre 2021 est décédée, à l'âge de 71 ans, Diane Bérubé. Elle a été l'épouse de feu Gilles Millier, puis la conjointe de feu Rolland Paquette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sophie (Éric) et Éric, son beau-fils Martin (Catherine), ses petits-enfants Marc-Antoine, Ariane, Amélie, Alexis et Léo, ses frères et soeurs Denise, Raynald (Jacqueline) et Ginette (Jean-Marc), de nombreux neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funérairele vendredi 12 novembre 2021 de 17h à 21h ainsi que le samedi 13 novembre 2021 à compter de 11h, suivi des funérailles à 15h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.