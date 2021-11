[EN DIRECT] Campagne de vaccination: au tour des 70 ans + d’obtenir une 3e dose

Après les résidents des CHSLD et RPA, Québec offrira une troisième dose aux personnes âgées de 70 ans et plus afin d’éviter une diminution de leur couverture vaccinale contre la COVID-19.

La campagne de rappel se fera par tranches d’âges, comme par le passé. Il faudra avoir reçu son dernier vaccin il y a plus de six mois pour bénéficier de cette nouvelle dose.

Dès le 16 novembre, les personnes âgées de 80 ans et plus pourront commencer à prendre rendez-vous sur le site Clic santé. Par la suite, les 75 ans et plus (18 novembre), puis les 70 ans et plus (23 novembre) pourront s’inscrire.

De plus, le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), recommande que les personnes immunisées avec AstraZeneca ou Covishield reçoivent aussi une troisième dose avec les vaccins de Pfizer ou Moderna.

En conférence de presse, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a fait valoir que les vaccins AstraZeneca et Covishield offrent une bonne protection, mais moins élevée que celle de ses compétiteurs.

Plus de détails suivront...

