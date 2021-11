Le Bourdais Fleury, Lise



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Lise Le Bourdais Fleury survenu le vendredi 5 novembre 2021, à l'âge de 74 ans. Lise nous a quittés sereinement et entourée de ses proches. Elle était l'épouse de Michel Fleury, fille de Jeanne d'Arc Mayer et de feu Albert Le Bourdais. Elle demeurait à Sainte-Thérèse.Outre son époux et sa mère, elle laisse dans le deuil ses enfants Mathieu (Hélène) et Karine (Nicolas), ses petits-enfants Marie et Anne-Sophie, Hugo, Oscar et Clarence, ses soeurs et frères Céline (William), Carole (feu Mike), François (Carmen) et Claude (Betty), de même que plusieurs nièces et neveux, cousines et cousins, belle-famille, parents et très chers amis, tant de sa vie professionnelle que personnelle.Lise fut une mère dévouée et présente pour ses enfants, une grand-mère très impliquée auprès de ses petits-enfants pour lesquels elle avait un amour sans borne. Elle fut une personne généreuse envers ses soeurs et frères. Elle appréciait les échanges, notamment ceux avec sa filleule Olivia ainsi que les moments passés auprès de ses nièces Marie Yulan et Anne Mei, sans compter ses longues conversations avec tante Hermine. On se rappellera ses folles descentes de ski au Massif et à Sainte-Anne avec Mike, Maria, Jocelyne, Yvon, Estelle et Romuald, de nombreux voyages de découvertes avec son époux, un certain mémorable en Asie avec ses amies et d'autres avec sa cousine feu Lucie et sa soeur Céline.Elle laisse derrière elle son cercle d'amies qu'elle a vivement aimées. À l'image de Lise, des femmes fortes et de tête, qui lui ont énormément manqué. Elle chérissait des souvenirs impérissables de chacune d'entre elles.Fière enseignante en mathématique à la Polyvalente de Saint-Jérôme, respectée de ses pairs et hautement appréciée de ses élèves auprès de qui elle transmettait sa passion avec toute l'énergie qu'on lui connaissait et de façon divertissante, elle fut pour plusieurs d'entre eux un modèle vie.Sa réalisation dont elle était si fière demeure sa famille. Elle en fut les fondations, le phare qui éclaire et le pilier pour s'y appuyer. On se souviendra de Lise comme une femme disponible, réaliste, attentive, têtue, assumée et combien forte. Bonne ricaneuse, elle a gardé son humour décapant jusqu'à la fin. Son rire si particulier nous manquera. Son sens de la répartie et sa résilience nous ont procuré des moments inoubliables à travers son dernier combat. Merci de nous avoir accompagnés dans notre cheminement de vie. Tu es unique, une belle et grande cheffe de famille.La famille remercie le personnel du CHSLD de Blainville pour leurs bons soins de même que la Docteure Marie Florescu du CHUM et le Docteur Jean Christian Boileau de l'Hôpital de St-Eustache.La famille recevra les condoléances le vendredi 12 novembre de 18h à 21h ainsi que samedi de 13h à 17h, suivi d'un hommage en la chapelle du complexe. Prière de respecter les mesures prescrites par la Santé publique.450 473-5934 / www.rfgoyer.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM (https://fondationduchum.com/) ou à la fondation de l'Hôpital de Saint-Eustache (https://www.fondationhopitalsainteustache.com/)