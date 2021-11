Finances personnelles : 5 questions fréquentes à l'approche de la retraite

Vous épargnez depuis longtemps pour la retraite? Nous sommes conscients qu'au moment d'établir votre plan de décaissement, cela peut soulever plusieurs questionnements. Afin de prendre des décisions éclairées, élucidons certaines de vos préoccupations.

Pour y arriver, nous nous sommes entretenus avec Sébastien Lafontaine, planificateur financier et représentant en épargne collective à FlexiFonds, pour vous aider à trouver des pistes de réponses aux questions que vous vous posez en prévision de votre retraite.

D’ailleurs, grâce à son fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), REER et CELI avec FlexiFonds, le Fonds de solidarité FTQ s’illustre comme un allié de premier choix pour l’épargne-retraite.

1. Quel est le bon moment pour prendre ma retraite?

Il y a autant de réponses que de personnes. Le budget, l’épargne, les revenus actuels et le niveau de vie anticipés sont de bons indicateurs.

« En plus de l’aspect financier, le facteur psychologique est aussi à considérer, car plusieurs personnes souhaitent continuer d’être actives », note Sébastien Lafontaine, planificateur financier et représentant en épargne collective à FlexiFonds. Il observe que du bénévolat dans la communauté, du mentorat ou des implications locales sont souvent des avenues privilégiées par les personnes retraitées.

2. Aurai-je assez d’argent?

Première équation : les programmes et les rentes d’employeurs et du gouvernement sont à considérer, tout comme l’épargne et les placements.

« L’important, c’est d’avoir un portrait clair, ensuite un plan de match et surtout, de le suivre », analyse Sébastien Lafontaine. Il rappelle que l’espérance de vie est toujours en hausse et qu’il est donc prudent de prévoir un train de vie en conséquence.

3. Mon plan de retraite va-t-il se passer comme je le souhaite?

Tout dépend des aspirations, des attentes, de la santé financière de chaque personne et de son niveau de tolérance à certaines fluctuations de rendements.

Les conseillers en épargne collective à FlexiFonds sont d’ailleurs en mesure de donner des conseils avisés et bienveillants à ses épargnants, en fonction de leur profil.

« Certaines personnes dépensent sans trop se poser de questions et paradoxalement, certaines sont frugales et plus anxieuses avec leurs décaissements. Notre rôle est aussi d’accompagner et souvent, de rassurer », note Sébastien Lafontaine.

Des épargnants du FlexiFonds partagent leur projet de retraite L’appel de la montagne: Diane et François ont récemment troqué leur maison de Boucherville pour l’air des Laurentides, au pied des pistes du mont Saint-Sauveur. Vers de nouveaux horizons: Jeune retraitée de l’enseignement, Marjolaine compte utiliser ses prochains mois pour trouver le catamaran de ses rêves pour y voguer sur le lac Saint-Jean. La paix intérieure: Veuf, Louis recherche plutôt la tranquillité : bénévolat à la bibliothèque, abonnement au théâtre et ski de fond ponctuent son heureux quotidien.

4. Quelle stratégie de décaissement devrais-je adopter?

« Le fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) est un choix fiscalement judicieux. Ce véhicule de décaissement permet de transférer l'argent de son REER vers un autre véhicule d'épargne-retraite (FERR) afin de se verser un revenu et de profiter de sa retraite. L’impôt n’est prélevé qu’au moment du retrait, alors que la balance des économies continue de fructifier à l’abri de l’impôt », souligne Sébastien Lafontaine.

Il rappelle que la date légale limite obligatoire pour transférer votre REER vers un FERR – et donc, amorcer votre décaissement – est le 31 décembre de l’année de vos 71 ans.

Bien sûr, si vous êtes déjà à la retraite, vous pourrez bénéficier des sommes cumulées durant vos années d’épargne. Le FERR vous permet aussi d’automatiser ces retraits en transférant des montants prédéterminés du FERR vers votre compte bancaire, chaque mois ou chaque année.

5. Quand et comment décaisser mon FERR avec FlexiFonds?

Vous devez commencer à retirer l’argent de votre FERR avec FlexiFonds l’année suivant son ouverture. Chaque année, le gouvernement fédéral établit le montant minimal à retirer. Plusieurs facteurs sont considérés, comme le total de votre épargne, votre âge ou celui de votre conjoint(e).

Les sommes retirées sont imposables, mais l’épargne restante demeure à l’abri de l’impôt et continue de profiter des potentiels rendements générés par vos placements. Vous pouvez utiliser ce calculateur de décaissement FERR avec FlexiFonds pour estimer vos retraits minimums.

Le Fonds de solidarité FTQ est un partenaire de choix pour la gestion et la mise en place de solutions d’épargne, y compris durant votre retraite.

L'offre FlexiFonds : tout en souplesse

En plus de ses solutions FERR avec FlexiFonds, votre REER avec FlexiFonds permet des retraits pour l’achat d’une première maison (RAP) ou d’un retour aux études.

Vous pouvez opter pour trois produits d’épargne, Prudent, Équilibré et Croissance, conçus en fonction de vos aspirations et de votre tolérance à certaines fluctuations. De plus, les frais de gestion sont parmi les plus bas pour des solutions comparables.

Ainsi, bien au-delà du fameux 5 000 $ de cotisation dans le traditionnel REER+ du Fonds de solidarité FTQ, et en plus du FERR avec FlexiFonds qui en est sa suite logique, l’offre de FlexiFonds peut faire fructifier votre portefeuille de REER et de CELI.

Et en épargnant localement, vous encouragez des entrepreneurs ou des entreprises d’ici, dont certaines sont à proximité de chez vous, qui emploient peut-être vos amis ou des membres de votre famille.

Comment adhérer à FlexiFonds?

L’adhésion au REER et au CELI avec FlexiFonds est possible en ligne pour les actuels cotisants. L’activation du FERR avec FlexiFonds s’effectue en appelant un conseiller en épargne collective au 1 833 383-2121. Il se chargera du transfert de vos actifs et se fera un plaisir de vous guider à travers ce processus en répondant à toutes vos questions.