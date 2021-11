Je mérite mes enfants

Imaginez-vous que ma propre mère a fait un signalement à la DPJ et qu’on m’a retiré mes deux enfants. Ça fait quelques mois de ça, et je ne vois pas venir le jour de les serrer de nouveau dans mes bras. Chaque fois que je les visite, ils me disent que je leur manque, mais on dirait que les autorités refusent de voir leur peine d’avoir perdu leur mère ainsi que leur vie de famille. Je rêve de recommencer à beurrer leurs toasts le matin.

J’aurais donné ma vie pour eux, et ma mère le sait. Mais elle a préféré croire les idées de fou du père de ma deuxième qui prétend que je ne donne pas à sa fille les soins qu’elle mérite. Comment peut-il dire ça, quand lui-même nous a abandonnés mes enfants et moi, quand la petite avait six mois ?

Ces supposés spécialistes de l’enfance qui osent retirer à une mère son bien le plus précieux ne font pas preuve d’un grand sens de la psychologie d’une famille. Au lieu d’écouter les mensonges du père de ma fille et les exagérations de ma propre mère, qui m’a toujours dénigrée, ne seraient-ils pas mieux de m’interroger ainsi que d’interroger mes enfants pour connaître la vérité vraie ?

Que me reste-t-il comme raison de vivre, maintenant que j’ai tout perdu ? On a beau me dire que si je fais preuve de bonne volonté et si j’améliore mes comportements, on va me les rendre, mes enfants. Mais qu’est-ce qui me dit que si je travaille à retrouver un certain équilibre, c’est ça qui va se produire ? Donnez-moi une preuve qu’ils disent vrai ?

Mère dévastée

Je comprends votre désarroi et je compatis avec vous. En même temps, je vous signale qu’une décision semblable ne peut être prise sans motifs raisonnables. Peut-être devriez-vous faire un examen de conscience pour mettre le doigt sur ce qui cloche dans votre façon de faire avec vos enfants afin de l’améliorer, et ainsi vous mettre en situation de retrouver la garde de ces derniers ? L’auto-analyse est certes un exercice difficile, j’en conviens. Mais elle est parfois nécessaire pour mettre le doigt sur un problème sur lequel on a le nez si collé qu’on devient incapable d’en distinguer les contours.

Par contre, si la décision de vous priver de vos enfants a été injustement prise, ou si elle a été prise sous de faux prétextes inventés par les plaignants, comme vous semblez le laisser supposer, il existe des moyens pour contester et faire valoir vos droits. Vous pouvez le faire auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ou encore auprès du commissaire local aux plaintes du CISSS ou du CIUSSS qui vous fournit des services.