NFL: le pari raté du repêchage

L’entraîneur-chef Brian Flores et le directeur général Chris Grier disposaient de tous les jetons nécessaires pour relancer les Dolphins, mais il devient de plus en plus clair qu’ils ne les ont pas placés dans les bonnes cases à la roulette du repêchage.

• À lire aussi: Propos sur les vaccins: Aaron Rodgers et les Packers devront payer

• À lire aussi: Un arbitre de la NFL au coeur d'une controverse

Hôtes des Ravens jeudi soir, les Dolphins constituent l’une des grandes déceptions à travers la ligue cet automne, après une saison de 10-6 en 2020 qui a probablement faussé les attentes.

Grier, depuis son premier repêchage en 2016, a souvent eu la main heureuse malgré les apparences.

À sa première cuvée, le bloqueur Laremy Tunsil et le demi de coin Xavien Howard peuvent certainement être qualifiés de bons coups. En 2018, le maraudeur Minkah Fitzpatrick, l’ailier rapproché Mike Gesicki et le secondeur Jerome Baker ont été des prises de qualité.

Il y a aussi des choix à valeur intéressante pour la position, comme le porteur Myles Gaskin et le secondeur Andrew Van Ginkel, choisis respectivement en septième et cinquième rondes en 2019.

Sauf que Grier a par la suite échangé Tunsil et Fitzpatrick, obtenant ainsi une manne de choix élevés et c’est là que la sauce s’est gâtée.

Les deux choix de premier tour en 2019, le plaqueur Christian Wilkins et le centre Michael Deiter, ne donnent pas les résultats escomptés.

C’est en 2020 que l’équipe allait se faire ou se défaire au repêchage avec trois choix de première ronde et deux choix de deuxième ronde. Le bloqueur Austin Jackson n’aurait jamais dû sortir si tôt. Le demi de coin Noah Igbinoghene ne joue à peu près pas.

Le garde Robert Hunt joue, mais la ligne offensive entièrement reconstruite a concédé 47 pressions de plus que toute autre équipe dans la NFL cette saison.

Difficile de croire que cette ligne prendra du mieux et, dans ce contexte, comment évaluer correctement le choix le plus important de toute cette reconstruction, le quart-arrière Tua Tagovailoa ?

Jusqu’ici, les Dolphins semblent avoir complètement erré en optant pour lui, plutôt que pour Justin Herbert. En même temps, ses chances de réussite semblent plombées dans ces circonstances.

D’autres équipes comme les Raiders souffrent du même symptôme des repêchages malheureux. Une pelletée de choix élevés n’est pas garante de succès.

Beckham libre

Un petit mot sur la situation du receveur Odell Beckham Jr. Puisqu’aucune équipe ne l’a réclamé au ballottage, il est maintenant libre de s’entendre avec l’équipe de son choix.

Il aurait été étonnant qu’une équipe lève la main, puisqu’elle aurait été contrainte de lui verser son salaire de 7,5 millions $ pour le reste de la saison.

Selon différents médias américains, Beckham évaluerait ses options en ce moment entre les Packers, Chiefs, Seahawks, Saints et 49ers.

DUEL DU JEUDI

LES FORCES EN PRÉSENCE

Ravens

Lamar Jackson | quart-arrière | 13 T, 7 INT, 2209 verges

Latavius Murray | porteur de ballon | 4 T, 212 verges

Marquise Brown | receveur | 6 T, 682 verges

Dolphins

Tua Tagovailoa | quart-arrière | 7 T, 5 INT, 1040 verges

Myles Gaskin | porteur de ballon | 1 T, 313 verges

Mike Gesicki | ailier rapproché | 2 T, 529 verges

JOUEUR À SURVEILLER

Rashod Bateman | Receveur, Ravens

Photo AFP

Choix de premier tour des Ravens au printemps, Rashod Bateman commence à peine à se faire remarquer puisqu’une blessure l’a tenu à l’écart du terrain en début de saison. Il n’a disputé que trois matchs, mais revendique déjà 12 attrapés pour 161 verges. Lamar Jackson lui fait confiance et Bateman est reconnu pour ses tracés bien construits et disciplinés. Il pourrait devenir le complément parfait de Marquise Brown, qui excelle en zone profonde.

MA PRÉDICTION

Ravens 30 - 16 Dolphins

1. Cardinals de l’Arizona 8-1

Semaine dernière : 2 (+1)

Les Cardinals sont de retour au sommet après une impressionnante victoire en dépit d’une panoplie de blessés. Ils sont maintenant 5-0 sur la route cette saison avec des victoires à sens unique contre de bonnes équipes comme les Titans, Rams et Browns.

2. Titans du Tennessee 7-2

Semaine dernière : 5 (+3)

Les Titans viennent de battre coup sur coup les Bills, Chiefs, Colts et Rams. Ils deviennent ainsi la quatrième équipe seulement en 15 ans à remporter quatre matchs de suite contre quatre équipes des éliminatoires de la saison précédente. Les trois autres avaient ensuite atteint le Super Bowl.

3 Buccaneers de Tampa Bay 6-2

Semaine dernière : 4 (+1)

Il y a de ces équipes qui gagnent à rester les pieds sur le pouf. En pleine semaine de congé, les Bucs ont vu les Saints, qui se rapprochaient, échapper un match. Dans la conférence, les revers des Rams, des Packers et des Cowboys leur donnent aussi un coup de main. Vive les vacances !

4. Rams de Los Angeles 7-2

Semaine dernière : 3 (-1)

Matthew Stafford n’a pas grand-chose à se reprocher cette saison, mais les deux inexplicables cadeaux qu’il a lancés aux Titans en début de match leur ont carrément donné 14 points. Ça arrive... Ce qui inquiète davantage, c’est la manière dont la ligne offensive s’est fait bousculer.

5. Packers de Green Bay 7-2

Semaine dernière : 1 (-4)

Aaron Rodgers va revenir et il risque d’avoir encore plus le feu au derrière après le monologue étrange qu’il a livré sur ses raisons pour éviter le vaccin. Les Packers ont démontré que sans leur quart-arrière, le château de cartes peut vite s’écrouler. Jordan Love a été enseveli sous les blitz des Chiefs.

6 Ravens de Baltimore 6-2

Semaine dernière : 8 (+2)

Le plus grand changement chez les Ravens cette saison est qu’ils peuvent désormais remporter n’importe quel match dans lequel ils accusent un retard. Lamar Jackson a mené les siens à la victoire trois fois malgré des retards d’au moins 10 points. Sa fiche en carrière dans ce contexte était de 0-6 avant cet automne.

7. Cowboys de Dallas 6-2

Semaine dernière : 6 (-1)

Tout le monde semblait à plat et pas seulement l’attaque avant son réveil bien trop tardif en fin de match, dimanche. La défensive, qui était pourtant sixième contre la course, a accordé 192 verges au sol aux Broncos, leur meilleur total cette saison. Mettons ce match dans la colonne des anomalies.

8. Chargers de Los Angeles 5-3

Semaine dernière : 11 (+3)

Justin Herbert a brillé face aux Eagles, mais il faut encore une fois saluer l’audace de l’entraîneur-chef Brandon Staley. Il a de nouveau choisi d’y aller sur un quatrième essai et quelques pouces en fin de match, ce qui a permis d’écouler tout le temps avant le placement victorieux.

9. Bills de Buffalo 5-3

Semaine dernière : 7 (-2)

Les Bills ont été incapables de protéger Josh Allen et ce dernier a été incapable de se protéger contre lui-même. On l’a revu prendre une décision totalement douteuse comme à ses débuts, quand il a lancé une interception atroce au Josh Allen des Jaguars.

10. Saints de La Nouvelle-Orléans 5-3

Semaine dernière : 9 (-1)

Avant de sonner la charge pour un réveil qui est survenu trop tard, Trevor Siemian ressemblait au quart-arrière qu’il est réellement : pas très athlétique, bras très limité, pas de propension au gros jeu. Bref, la défensive devra porter l’équipe sur son dos cette saison.

11. Chiefs de Kansas City 5-4

Semaine dernière : 13 (+2)

Les Chiefs ont bien joué défensivement face aux Packers, tout comme la semaine précédente face aux Giants. Ils ont opté pour le blitz face à Jordan Love sur 54,3 % de ses passes, un sommet pour eux depuis 2018. Mais attendons, le vrai test défensif s’en vient face aux Raiders et Cowboys.

12. Steelers de Pittsburgh 5-3

Semaine dernière : 14 (+2)

Les Steelers ne sont pas forcément convaincants dans leur style offensif, mais on dira ce qu’on veut, ils sont toujours compétitifs. L’émergence de l’ailier rapproché Pat Freiermuth se poursuit, tandis que TJ Watt a déjà atteint le plateau des 60 sacs en carrière, à son 69e match.

13. Patriots de la Nouvelle-Angleterre 5-4

Semaine dernière : 15 (+2)

Les Patriots reviennent au plus fort de la course aux séries. Leurs victoires ne sont pas explosives, comme lorsque Mac Jones lance seulement 18 passes face aux Panthers, pour 139 verges et une interception. Sauf que la défensive et l’attaque au sol prennent le relais.

14. Browns de Cleveland 5-4

Semaine dernière : 16 (+2)

Chapeau aux Browns pour la manière dont ils ont navigué dans le mélodrame Odell Beckham. Ça n’a juste pas fonctionné avec lui, on passe à autre chose. Mais voilà que leurs porteurs de ballon sont atteints de la COVID-19. D’Ernest Johnson sera sans doute en vedette face aux Patriots.

15. Bengals de Cincinnati 5-4

Semaine dernière : 10 (-5)

Les Bengals doivent rapidement se ressaisir parce que le splendide boulot des sept premières semaines passera vite dans le tordeur. La défensive est redevenue généreuse et le tandem Burrow-Chase semble soudainement beaucoup plus tranquille.

16. Raiders de Las Vegas 5-3

Semaine dernière : 12 (-4)

Est-ce que les événements des dernières semaines rattrapent finalement les Raiders ? Difficile à dire, mais après le receveur Henry Ruggs, c’est le demi de coin Damon Arnette qui est libéré pour ses frasques hors terrain. Deux choix de premier tour en 2020. Une vraie catastrophe !

17. Broncos de Denver 5-4

Semaine dernière : 21 (+4)

La défensive des Broncos a anéanti les Cowboys, qui ont gagné 140 de leurs 290 verges une fois que le match était hors de portée à 30-0. Deux recrues ont brillé, soit le porteur Javonte Williams et le secondeur extérieur Jonathon Cooper, avec deux sacs.

18. Colts d’Indianapolis 4-5

Semaine dernière : 19 (+1)

Le porteur Jonathan Taylor a signé un deuxième match en carrière de plus de 170 verges au sol et deux touchés. Il est le premier porteur dans l’histoire des Colts à pouvoir en dire autant. Ce n’est qu’un début pour lui et si Carson Wentz évite les bourdes, les Colts ne sont pas morts.

19. Seahawks de Seattle 3-5

Semaine dernière : 20 (+1)

Difficile de revenir de congé avec une meilleure nouvelle que celle que les Seahawks ont reçue lundi. Leur quart-arrière Russell Wilson peut revenir au jeu. Tout n’est donc pas perdu et une remontée au classement n’est pas exclue. La défensive devra cependant élever son jeu.

20. Falcons d’Atlanta 4-4

Semaine dernière : 26 (+6)

Quelque chose d’exceptionnel s’est produit dimanche. Les Falcons ont pris une large avance, puis leurs rivaux ont remonté la pente, mais l’effondrement a été évité et les Falcons l’ont emporté. Ils ont tellement perdu de matchs dans ce contexte. Le changement de mentalité s’installe ?

21. 49ers de San Francisco 3-5

Semaine dernière : 17 (-4)

Il y a quelque chose d’étrange dans l’air de Santa Clara qui ne convient pas aux 49ers. L’équipe a perdu 11 de ses 12 derniers matchs à la maison, dont ses quatre cette saison. On est bien loin des glorieuses années de l’organisation dans le boueux Candlestick Park.

22. Vikings du Minnesota 3-5

Semaine dernière : 22 (=)

Une autre défaite en prolongation ! En fait, cinq des huit matchs de l’équipe cette saison ont été décidés sur le dernier jeu du match. C’est une saison crève-cœur et même avec une confortable avance, cette équipe a le don de ne jamais véritablement être en contrôle.

23. Giants de New York 3-6

Semaine dernière : 27 (+4)

Pour la première fois depuis 2007, les Giants ont gagné un match même en passant pour moins de 100 verges. Difficile à croire, mais leur dossier de 3-6 constitue leur meilleur départ après neuf matchs depuis 2016. C’est dire à quel point cette franchise a sombré au fil des ans.

24. Bears de Chicago 3-6

Semaine dernière : 23 (-1)

Malgré une défaite dans laquelle les officiels ont eu beaucoup trop d’influence, les Bears peuvent encore se réjouir des progrès de leur jeune quart Justin Fields. Face à une défensive féroce, il n’a jamais craint le risque en complétant sept passes de plus de 15 verges dans les airs.

25. Panthers de la Caroline 4-5

Semaine dernière : 18 (-7)

Après une autre performance catastrophique, Sam Darnold pourra cette fois prétexter qu’il a joué son dernier match malgré une blessure à l’épaule qui devrait lui faire rater quelques semaines. Si on regarde l’ensemble de son jeu cette saison, c’est une fracture de l’amour-propre qu’il a subie.

26. Eagles de Philadelphie 3-6

Semaine dernière : 24 (-2)

Statistique plutôt hallucinante dans le cas des Eagles. Pas moins de cinq quarts-arrières ont complété au moins 80 % de leurs passes contre eux cette saison. Selon ESPN Stats & Info, de 1950 à 2020, ce n’était arrivé que six fois contre eux. Justin Herbert les a charcutés à souhait dimanche.

27 Jaguars de Jacksonville 2-6

Semaine dernière : 29 (+2)

Les Jaguars n’ont pas joué du grand football, mais ils ont fait tout juste le nécessaire pour battre les Bills. C’est déjà inimaginable que ce soit arrivé. La défensive a eu son mot à dire, mais on attend toujours que le système offensif d’Urban Meyer porte ses fruits avant de s’emballer.

28. Équipe de Washington 2-6

Semaine dernière : 28 (=)

Au retour de leur congé, les représentants de Washington se retrouvent avec une fiche identique à celle de l’an dernier. C’est à ce moment qu’ils avaient pris leur envol inattendu avec cinq victoires en sept matchs. Un tel scénario semble improbable et ils ne rattraperont pas les Cowboys.

29. Jets de New York 2-6

Semaine dernière : 25 (-4)

Avant de se blesser jeudi dernier, Mike White était encore en train de démontrer qu’il y a de l’espoir pour l’attaque des Jets. En défensive, c’est une autre histoire. Ils concèdent 31,4 points et 408 verges par match. Il s’agit à ce jour des pires totaux dans l’histoire de la franchise.

30. Dolphins de Miami 2-7

Semaine dernière : 30 (=)

Les Dolphins ont gagné le match le plus dégueulasse qui soit, malgré cinq revirements. Il n’y a qu’une seule raison qui explique qu’ils ont ajouté une deuxième victoire à leur dossier et c’est que les Texans étaient de l’autre bord. Quelle torture pour les amateurs qu’un tel niveau de football !

31. Texans de Houston 1-8

Semaine dernière : 31 (=)

Le Tyrod Taylor qui est revenu au jeu dimanche ressemblait davantage au Tyrod Taylor de la fin de son épopée avec les Bills qu’au Tyrod Taylor qui avait brillé à son premier départ avec les Texans. Il a été victime de trois interceptions et l’attaque a été 0 en 4 dans la zone payante.

32. Lions de Detroit 0-8

Semaine dernière : 32 (=)

Les Lions ont profité de leur semaine la plus facile de la saison, en congé. Voilà qu’ils se font déjà poivrer de questions quant à savoir s’ils craignent la répétition du désastre de 2008 (0-16). Ce serait le comble qu’en cette première saison de 17 matchs, ils les échappent tous.

À voir aussi