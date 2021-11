Canadien: un autre match sans Jonathan Drouin

MONTRÉAL | Jonathan Drouin a chaussé ses patins pour l’entraînement optionnel, mais il n’a toujours pas reçu le feu vert pour un retour au jeu.

Atteint d’un tir à la tête de Brett Kulak en première période face aux Red Wings, Drouin ratera un troisième match d’affilée. Dominique Ducharme a répété plus d’une fois que son attaquant n’a pas subi une commotion cérébrale. Il aurait toutefois une contusion à la tête qui l’empêcherait de jouer.

Il pourrait y avoir d’autres absents pour les retrouvailles avec Phillip Danault et les Kings de Los Angeles. Christian Dvorak et Josh Anderson représentent tous les deux des cas douteux.

Dvorak, qui s’était absenté de l’entraînement lundi, a renoué avec ses coéquipiers à quelques heures du match contre les Kings. Dans le cas d’Anderson, Ducharme a précisé que son gros ailier est malade. Ce ne serait toutefois pas relié à la Covid-19.

Advenant les absences de Drouin, Dvorak et Anderson, le CH se retrouverait avec seulement onze attaquants en santé. Adam Brooks était l’unique attaquant dans les gradins lors du dernier match contre les Golden Knights. Si on peut déjà présumer que Brooks sera en uniforme, le Tricolore pourrait toujours cogner à la porte du Rocket de Laval pour du renfort.

Jake Allen sera le gardien partant face aux Kings.

AFP

Price en quatre phases

Carey Price a rencontré Ducharme et ses coéquipiers mardi matin.

« Carey va bien, a dit Ducharme. Il était avec nous aujourd’hui. J’étais heureux de le revoir, tout comme ses coéquipiers l’étaient. Nous avons un bon groupe de joueurs. Ils ont à cœur le bonheur des uns et des autres. »

Price aura toutefois à patienter encore quelques jours avant de sauter sur la glace pour un entraînement.

« Il n’était pas parti dans un centre de conditionnement physique, a précisé l’entraîneur en chef. Il avait des installations limitées, mais il trouvé des moyens tous les jours pour se garder en forme physiquement. On est heureux de sa condition. Il restait pas mal actif. Juste ça, c’est un pas vers l’avant. »

« Il y aura des étapes à suivre avant son retour sur la glace. On voit ça en quatre étapes. La première sera de passer du temps en gymnase. Je ne sais pas pour combien de jours. On regardera sa progression pour voir quand il reviendra sur la glace. Il y retournera seul, ensuite avec Éric Raymond (entraîneur des gardiens) et après avec ses coéquipiers. »

