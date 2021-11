L’entraîneur des Leafs est perplexe

L’entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto, Sheldon Keefe, ne comprend pas pourquoi ses joueurs ne se sont pas présentés pendant la première période d’une défaite de 5 à 1 contre les Kings de Los Angeles.

Lundi soir, la formation californienne a inscrit deux buts au premier tiers et les représentants de la Ville Reine n’ont jamais été en mesure de revenir dans le coup.

«Ce qui me laisse perplexe, c’est notre début de match. Pourquoi nous ne pouvons pas sortir fort, avoir un sentiment d'urgence et du rythme? Nous laissons simplement nos adversaires traverser la zone neutre et atteindre notre filet», a affirmé Keefe au cours de sa conférence de presse d’après-match.

«Ce n’est pas une bonne chose. Nos rivaux ne nous donnent pas ça. Nous n'obtenons pas de laissez-passer gratuits pour traverser la zone neutre et nous retrouver seuls face au gardien.»

Campbell prend le blâme

Parlant de gardien, Jack Campbell a tenu à prendre le blâme pour la défaite des siens, qui a mis fin à une série de cinq victoires des Leafs.

«Je suis pas mal persuadé que tout le monde dans l’amphithéâtre sait que je n’ai pas connu mon meilleur match. Je nous ai donc fait perdre deux points», a dit l’homme masqué.

«J’aurais dû effectuer ces arrêts de routine. Je ne l’ai pas fait et ils ont pris les devants 2 à 0. Cela ne peut pas se produire.»

Pour sa part, John Tavares a fait sensiblement le même constat que son entraîneur.

«Nous n'avons tout simplement pas été en mesure de jouer notre meilleur hockey, a déclaré le capitaine des Leafs. Ils [les Kings] ont fait du très bon travail dans la zone neutre et ne nous ont pas donné grand-chose. C’était même difficile de mettre la rondelle dans le fond de leur zone et de la récupérer. En leur permettant de prendre l'avance, nous n’avons pas été capables de faire des jeux et d’être assez constants pour leur mettre la pression.»

«Nous avons bien fait à quelques moments dans le match, mais nous aurions dû en faire beaucoup plus contre une équipe qui ferme le centre et qui nous laisse faire nos choses en périphérie», a quant à lui analysé Mitch Marner.

Marner, Tavares, Campbell et leurs coéquipiers des Maple Leafs tenteront donc de rebondir mercredi soir, lorsqu’ils seront de passage au Wells Fargo Center pour y affronter les Flyers de Philadelphie.

