Les politiciennes sont plus humaines?

Discussion philosophique entre deux personnes de sexe indéterminé.

PERSONNE 1 : Ah, je me réjouis qu’il y ait plus de femmes en politique municipale !

PERSONNE 2 : Ah oui, pourquoi ?

PERSONNE 1 : Parce que les femmes gèrent différemment des hommes. Elles sont plus bienveillantes, plus empathiques !

PERSONNE 2 : Euh... Pardon, mais tu me mêles, là !

PERSONNE 1 : Comment ça, je te mêle ?

PERSONNE 2 : Mais... Les féministes ne disent-elles pas qu’il n’y a pas de différence entre les sexes ? Que tout ça est une construction sociale créée de toutes pièces par le patriarcat pour garder les femmes à leur place, dans la cuisine et les chambres d’enfants ?

PERSONNE 1 : Oui, et alors ?

PERSONNE 2 : Bien... Tu viens tout juste de me dire que les femmes sont par nature différentes des hommes, qu’elles sont plus douces, plus compréhensives ! Ça veut donc dire qu’il existe une nature féminine, non ?

Donc, qu’il y a bel et bien des différences biologiques fondamentales entre les hommes et les femmes ?

PERSONNE 1 : Pas nécessairement... Ces différences peuvent être effectivement le résultat d’une construction sociale !

PERSONNE 2 : Mais si les différences entre les sexes sont des constructions sociales, ça voudrait dire que les hommes ne sont pas par nature compétitifs et violents, comme certaines féministes se plaisent à le dire, non ?

S’il n’existe pas de « nature » féminine, je ne vois pas pourquoi il existerait une « nature » masculine !

PERSONNE 1 : En effet...

PERSONNE 2 : Et autre chose : les féministes disent qu’il faut déconstruire les constructions sociales héritées du patriarcat.

Pourquoi alors célébrer la supposée « nature bienveillante » des femmes ? Ne faut-il pas au contraire combattre cette construction sexiste qui a été créée de toutes pièces par les hommes pour enfermer les femmes dans un type de rôle ?

Et quand tu me dis que les femmes sont plus douces et plus bienveillantes que les hommes, ce que tu es en train de me dire, c’est que les femmes qui ont une personnalité plus agressive et plus compétitive ne sont pas de vraies femmes ! Que ce sont des garçons manqués !

PERSONNE 1 : Je n’ai jamais dit ça !

PERSONNE 2 : Bien sûr que tu l’as dit ! Et encore une autre chose : si les femmes sont « par nature » plus bienveillantes, il ne faudrait donc pas se surprendre que les professions « altruistes » comme infirmières et éducatrices soient en majorité occupées par des femmes, non ? C’est dans leur nature !

Idem pour le monde des affaires : on trouverait moins de femmes dans ces milieux, car les valeurs nécessaires pour y réussir ne seraient pas en accord avec la supposée « nature » des femmes !

PERSONNE 1 : Là, c’est toi qui me mêles !

PERSONNE 2 : Je veux tout simplement te dire qu’il est dangereux de parler de « valeurs » féminines et « valeurs » masculines. La façon de diriger une ville n’a rien à voir avec ce que tu as entre les deux cuisses. Il y a de bons maires comme il y a de mauvaises mairesses. Et vice-versa.

Oui, il faut se réjouir qu’il y ait plus de femmes en politique. Mais ça ne veut pas dire que la politique sera plus humaine.

Malheureusement.