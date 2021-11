Pas d’urgence pour les signes religieux, dit la cour d’appel

La Commission scolaire English Montréal (CSEM) ne pourra pas embaucher d’enseignants portant des signes religieux, du moins pour le moment, a tranché la cour d’appel en affirmant qu’il n’était pas urgent de leur donner ce droit.

« S’il est indéniable que la loi [sur la laïcité] fait obstacle à leurs politiques à certains égards, la prétention selon laquelle cela a conduit à l’anéantissement de la culture minoritaire va trop loin », peut-on lire dans le jugement rendu mardi.

C’est qu’en avril dernier, la Cour supérieure avait maintenu de grands pans de la loi sur la laïcité qui interdit, entre autres, le port de signes religieux aux juges, aux policiers, aux procureurs, aux agents correctionnels et aux professeurs, dans le cadre de leurs fonctions.

Les personnes qui portaient un signe religieux avant l’entrée en vigueur de la loi bénéficient toutefois d’une clause de droit acquis.

Exemption

Or, les commissions scolaires anglophones et les élus de l’Assemblée nationale avaient obtenu une exemption, en vertu d’un article de la Charte canadienne des droits et libertés venant protéger les minorités linguistiques et leur culture.

Le jugement avait toutefois été porté en appel. Et en attendant, la loi était maintenue, empêchant la CSEM de recruter des enseignants portant des signes religieux.

La Commission scolaire avait donc demandé de pouvoir le faire en attendant la fin des procédures, sous prétexte que si elle en était empêchée, elle subirait un « préjudice sérieux ou irréparable ».

« Elle ne peut se contenter de formuler des allégations vagues, générales ou hypothétiques », a toutefois rappelé le plus haut tribunal du Québec en concluant qu’il n’y avait pas lieu de lui accorder cette demande.

Une victoire selon le ministre

Mardi, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette s’est réjoui de cette décision.

« C’est une victoire pour la laïcité de l’État, une valeur que nous défendrons jusqu’au bout, a-t-il déclaré. La loi continuera de s’appliquer, comme il se doit, pour tous et sur l’ensemble du territoire québécois. »

Le Mouvement laïque québécois, qui défend cette loi, s’est aussi dit « très satisfait » de cette décision qui a rassuré des parents d’élèves étudiant dans des écoles anglophones, d’autant plus que le tribunal a noté la faiblesse de la preuve concernant le préjudice qu’auraient subi les écoles anglophones.

« Ça annonce bien pour la suite des procédures en appel », a conclu Me Guillaume Rousseau, le procureur du Mouvement.

