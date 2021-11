Politique municipale: le refuge des souverainistes

Certains l’ont noté, plusieurs des importantes figures associées au renouveau de la politique municipale viennent du mouvement souverainiste.

On pense à Catherine Fournier, à Longueuil, à Mathieu Traversy, à Terrebonne, à Marc Bourcier, à Saint-Jérôme, à Guillaume Tremblay, à Mascouche, et à plusieurs conseillers municipaux appelés à peser dans leur ville, comme Claude Villeneuve, à Québec.

Ces observateurs s’en réjouissent : les souverainistes reprendraient vie au niveau municipal.

Souverainistes

On peut voir les choses autrement : ils y trouvent un refuge politique, du moins pour un temps, au moment où le nationalisme, à l’Assemblée nationale, semble voué à se canaliser à la CAQ. Les souverainistes peuvent plus facilement faire une carrière politique dans leur ville qu’à l’Assemblée nationale.

Ce qui est compliqué pour un courant politique voulant faire l’indépendance. Ce déclassement symbolique est majeur.

Faisons une autre observation.

La politique municipale a longtemps été la politique la plus terre à terre qui soit. Elle s’occupe d’asphalte, de routes, de trottoirs, de terrains de jeu. Elle attirait les amis des promoteurs, qui s’y trouvaient bien à leur aise.

Elle ne se réduisait heureusement pas à cela. On y trouvait aussi des leaders forts, voulant modeler leur ville. Ce fut le cas de Jean Drapeau et de Jean-Paul L’Allier. Plus récemment, Régis Labeaume s’est inscrit dans cette tradition.

Ajoutons toutefois qu’on a toujours trouvé une tradition de gauche au niveau municipal, surtout à Montréal.

Gauche

On l’associe notamment au RCM du temps de Jean Doré. Elle trouve aujourd’hui sa principale figure chez Valérie Plante, mais s’implante dans d’autres villes, traditionnellement étrangères à ce discours.

L’idéalisme se redéploie au niveau municipal. On entend désormais en faire le principal lieu d’appartenance. La gauche espère y pratiquer ses utopies au quotidien. Son horizon : refaire de la ville une communauté, loin de la banlieue-dortoir.

À travers cela, le service public retrouve une jeunesse. On ne s’en désolera pas.