Près de la moitié des PME ont du mal à trouver et retenir des employés

Alors que les entreprises canadiennes s'efforcent d'attirer et de retenir des travailleurs, les propriétaires de PME du Québec sont ceux qui ont le plus de mal à trouver et à retenir des talents, selon un sondage mené par ADP Canada.

Les résultats du sondage dévoilés mardi indiquent que 44 % des propriétaires de PME au Québec ont du mal à trouver des travailleurs et 63 % trouvent qu'il est plus difficile de trouver et de retenir des employés qu'avant la pandémie, contre 46 % à l’échelle nationale.

Les petites entreprises de l'Alberta sont les moins susceptibles d'éprouver des difficultés à trouver et à retenir des employés, suivies par celles des Prairies.

À la question de savoir pourquoi les employés quitteraient leur poste, les propriétaires de PME de la Colombie-Britannique (33 %) et de l'Ontario (31 %) ont mentionné un changement de carrière, contre seulement 20 % des propriétaires PME du Québec.

Les petites entreprises canadiennes rebondissent

À l’échelle du pays, le sondage révèle que 79 % des PME qui ont dû réduire leurs effectifs pendant la pandémie ont pu réembaucher des employés. Cependant, 33 % ont déclaré avoir des difficultés à trouver des travailleurs.

On y apprend que 46 % des propriétaires de PME qui trouvent qu'il est difficile de recruter dans le contexte actuel ont indiqué avoir augmenté les salaires pour retenir leurs travailleurs, alors que 27 % ont revu à la hausse les avantages sociaux, tels que des vacances additionnelles, et 19 % ont instauré une semaine de travail plus courte.

Ces entreprises ont rapporté que leur personnel quittait l'entreprise pour un meilleur salaire (32 %), pour changer de carrière (29 %) ou pour assumer un niveau de responsabilité plus élevé (17 %).

«Les résultats du sondage soulignent la force des petites entreprises -- après avoir traversé une tempête sans précédent, elles font un retour en force. Alors que la reprise se poursuit, les entreprises qui parviennent à s'adapter aux exigences changeantes de ce nouveau marché du travail ont une longueur d'avance dans la recherche des meilleurs talents», a déclaré Helen Vesce, vice-présidente de la division prestation de services d'ADP Canada.

Le sondage a été mené de 7 au 17 octobre auprès de 772 propriétaires de petites entreprises, décideurs et dirigeants canadiens.