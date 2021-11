Retour en piste attendu pour Je Cours Québec

Après le succès de foule lors de la tenue sans heurt du Demi-Marathon de Lévis en août dernier, Je Cours Québec revient avec un programme chargé de quatre courses pour l’année 2022. Un autre signe que la vie reprend bien son cours.

Dès vendredi, les inscriptions seront ouvertes pour le Demi-Marathon de Lévis (1er mai), la Trail du Coureur des Bois de Duchesnay (23 mai), le Défi des escaliers (5 juin) et le Marathon Beneva de Québec (1er octobre). Il n’y a que la Descente royale qui fera relâche en 2022.

Dès mercredoi et jeudi, une préinscription à tarif préférentiel est même lancée pour le marathon, qui verra cette année son parcours modifié en fonction des travaux reliés à l’implantation du futur réseau de tramway.

Pas moins de 18 000 coureurs sont attendus, dont 8800 pour le marathon.

« On est parti sur le bon bord, même s’il y a toujours des variations possibles avec la COVID. Il y a eu des assouplissements partout concernant les mesures sanitaires et ce serait étonnant que les activités physiques extérieures redeviennent contingentées », a indiqué Marianne Pelchat, productrice déléguée chez Gestev.

Un bon message

La tenue du Demi-Marathon, qui s’est faite sans incident avec 4800 participants, a certainement contribué à pouvoir rouvrir de nouveau les valves.

« L’événement a été un bon test en ce qui concerne les adaptations mises en place. On a pu envoyer un message positif aux coureurs, aux partenaires et aux autorités selon lequel tout est bien organisé et sécuritaire. C’est une étoile dans notre bulletin », a souri Mme Pelchat.

Celle-ci s’attend à ce que les différents événements de Je Cours Québec ressemblent presque en tous points à ceux organisés avant la pandémie, outre quelques ajustements sanitaires.

Miser sur l’expérience

Départs de masse, animation, présence du public et des accompagnateurs, ne sont que quelques-uns des ingrédients qui sont toujours au menu.

« Il y a certains aspects développés qu’on pourrait conserver, question d’hygiène, mais pour le reste, on revient à nos modèles d’avant. On ne pourrait pas étirer l’élastique longtemps. Les gens veulent des courses, le manque a été réel, mais ils paient aussi pour une expérience », a plaidé Marianne Pelchat.