Révolution en agriculture: amener le soleil du Japon dans une serre de Laval

Une nouvelle technologie veut transformer la production en serre en recréant les subtilités des rayons du soleil, peu importe le moment de l’année et la latitude à laquelle ils sont projetés.

«Si vous êtes un producteur de fraises, je vais vous offrir : voulez-vous le soleil de l’île d’Orléans? Et je vais vous pouvoir vous refaire le soleil de l’île d’Orléans. Le voulez-vous au mois de juin, au mois de juillet ou au mois d’août? Tout ce que vous voulez», explique Louis Brun, président directeur général de Sollum, à l’émission À vos affaires.

Son produit en en fait un luminaire à la DEL intelligente.

«Au milieu, il y a un micro-ordinateur avec des algorithmes qui permet de gérer et de stimuler la matrice de DEL, qui va permettre de reproduire la lumière naturelle du soleil, mais dans toutes ses nuances, du lever au coucher de soleil et même d’imiter un passage nuageux partout dans le monde», détaille M. Brun.

«On est en train de révolutionner l’agriculture», lance-t-il, expliquant que cette technologie permet de faire pousser des fruits et légumes exotiques ici même au Québec.

Une de ses clientes utilise d’ailleurs les luminaires pour faire pousser des agrumes japonais, tels que des yuzus ou des sudachis, dans sa serre de Laval.

«Avec un luminaire comme Sollum, le producteur qui va avoir une grande surface pourrait avoir plusieurs zones et avoir une lumière adaptée à chacune de ses cultures, peu importe la zone», soutient le PDG.

M. Brun insiste sur le fait qu’en plus de contribuer à l’autonomie alimentaire au Québec, les luminaires Sollum permettent aux producteurs d’augmenter leur productivité et la qualité de leurs cultures tout en apportant plus de variété.