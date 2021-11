Un arbitre de la NFL au coeur d'une controverse

Une controverse a éclaté dans la NFL, lundi, lorsque le secondeur Cassius Marsh a accusé un arbitre d’être volontairement entré en contact avec lui pour lui décerner une pénalité.

Au cours d’un match opposant ses Bears de Chicago aux Steelers de Pittsburgh, Marsh a réalisé un sac du quart sur un troisième essai de la formation rivale. Il a ensuite célébré, puis, en route vers les lignes de côté, l’officiel Tony Corrente a légèrement reculé, causant la légère collision entre les deux hommes. L’arbitre a aussitôt décerné au porte-couleurs des Bears une punition pour raillerie excessive.

«En chemin vers les lignes de côté, l’arbitre a sorti la hanche et c’est plutôt évident, a mentionné Marsh en conférence d’après-match, selon des propos rapportés par le site The Score. Si je faisais ça à un arbitre ou même si je le touchais, je me ferais expulser de la rencontre et suspendre, en plus de recevoir une amende. Je crois que c’était incroyablement inapproprié.»

Quand il fut questionné à ce sujet, Corrente a répondu que cette saison, la NFL porte une attention particulière à ce genre de faute et que le contact entre lui et le joueur n’avait aucune incidence.

«J’ai vu le joueur effectuer un gros jeu, courir vers le banc adverse avec une pose me laissant croire qu’il s’agissait d’une moquerie», a dit l’arbitre au réseau NBC Sports.

«Je crois que c’était clair pour tout le monde qui a vu la séquence que je n’étais pas fautif, a ajouté Marsh. J’ai fait ce geste de célébration pendant toute ma carrière et c’est décevant de voir ce genre de chose survenir dans une partie serrée de la sorte. C’est difficile.»

La pénalité de 15 verges imposée à l’athlète a permis aux Steelers d’effectuer une poussée offensive qui s’est terminée par un placement. Pittsburgh l’a emporté 29 à 27.

