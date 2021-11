Un voleur maîtrisé par sa victime écope de cinq mois de taule

Un adepte d’arts martiaux qui voulait braquer un dépanneur a plutôt été mis hors d’état de nuire à deux reprises par un commis sexagénaire, avant d’être arrêté par la police.

« Malgré l’échec lamentable de l’accusé, on ne peut banaliser l’agression non plus. [Guillaume] Gagné a bel et bien foncé sur la victime, un homme de 62 ans, à plusieurs reprises », souligne le jugement rendu récemment par le juge Dennis Galiatsatos.

Guillaume Gagné, 40 ans, a été condamné à cinq mois d’emprisonnement en octobre pour sa tentative de vol qualifié qui ne s’est pas du tout déroulée comme prévu.

Vers 2 h 45 du matin, le 28 juin 2019, le voleur que le document de cour décrit comme « grand et athlétique » s’est présenté au dépanneur St-Germain, à Montréal, pour y dérober le contenu de la caisse. Main dans la poche, il a alors menacé le commis, un homme à l’allure « maigre et fragile [...] qui fait plus que son âge » de le piquer d’un couteau s’il n’obtempérait pas, indique le jugement.

Le commis lui laisse une chance

Or, sans perdre de temps, la victime l’a saisi et l’a maîtrisé au sol.

« [Le commis] lui a expliqué que si Gagné se calmait et acceptait de quitter sans plus, la victime n’allait pas contacter les policiers », peut-on lire.

Sauf qu’au lieu de partir sagement, Guillaume Gagné a réussi à se relever en poussant le sexagénaire, avant de se diriger à nouveau vers la caisse.

Sitôt relevé, le commis a réussi à le maîtriser à nouveau, et ce, jusqu’à l’arrivée des policiers. Ces derniers ont été contactés par des clients qui venaient d’entrer dans le dépanneur.

« Pendant 13 minutes, la victime a retenu l’accusé à ses pieds, jusqu’à l’arrivée des policiers, note le juge. La fouille incidente à l’arrestation a confirmé que monsieur Gagné n’avait pas de couteau en sa possession. »

Le voleur avait consommé entre six et dix bières avant de commettre son délit.

Sentence dissuasive

Même si Guillaume Gagné ne possédait aucun antécédent judiciaire, le juge a martelé l’importance de prioriser une peine dissuasive vu la vulnérabilité de la victime, un commis employé de nuit dans un dépanneur.

« La plupart de ces employés ne gagnent que de faibles revenus pour ce travail qui comporte pourtant des risques importants pour leur sécurité [...] Cette catégorie de victimes est en droit de s’attendre à ce que les tribunaux les appuient et les protègent rigoureusement », souligne-t-il.

Il a ainsi imposé à l’accusé une peine de cinq mois de prison.

Guillaume Gagné est un ancien mannequin et marathonien qui aurait participé à l’émission de téléréalité Vivre à New York City en 2003, diffusée à Canal Vie.

– Avec Michaël Nguyen