Une conservatrice s’excuse pour des «commentaires inappropriés» sur les vaccins

Le députée conservatrice Marilyn Gladu s’excuse pour des «commentaires inappropriés» qu’elle a tenus sur les vaccins contre la COVID-19 lors d’une entrevue accordée dimanche à la chaîne «CTV News».

Dans le cadre de cette entrevue télévisée, Mme Gladu affirmait notamment que la COVID-19 était moins terrible que la polio et émettait des doutes concernant la légitimité pour les employeurs d’imposer le vaccin à leurs employés.

«Après réflexion, je reconnais à quel point il est dangereux de partager des informations erronées sur la gravité du COVID-19 et sur l'innocuité et l'efficacité des vaccins. Je retire ces commentaires dans leur intégralité», a fait savoir par communiqué la députée de Sarnia-Lambton, au sud de l’Ontario.

«Je m'excuse sans réserve auprès des Canadiens. Je m'excuse également auprès de mes collègues du caucus et du chef pour la distraction que mes commentaires ont créée», a-t-elle poursuivi.

Mme Gladu avait été rappelée à l’ordre par son chef Erin O’Toole lundi.

«Il est important que les députés défendent les intérêts de leurs électeurs qui perdent leur emploi ou qui ont besoin d'un accommodement raisonnable, nous le faisons constamment sur toute une série de questions. Mais il est très différent de semer la confusion en ce qui concerne la santé et le bien-être des Canadiens et c'est ce que l'interview de Mme Gladu a fait hier», avait-il déclaré.

Dans son communiqué, Mme Gladu affirme que «les vaccins sont un moyen sûr et efficace de limiter la propagation du COVID-19 et de prévenir les maladies graves» et «encourage tous les Canadiens qui en sont capables à se faire vacciner».

Ce mea culpa a été envoyé aux journalistes peu après une autre présence médiatique du chef O’Toole, lors de laquelle il a dévoilé son cabinet fantôme.

Curieusement, toutes les personnes qui ont reçu des responsabilités parlementaires spéciales sont des personnes qui avaient confirmé individuellement à la «CBC» qu’ils avaient reçu leurs doses de vaccin contre la COVID-19.

Mme Galdu travaille à mettre sur pied un «mini-caucus» de députés conservateurs qui veulent discuter de questions liées aux libertés civiles et à la vaccination.

