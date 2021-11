Villeray: un cycliste happé par un camion et traîné sur plusieurs mètres

Un cycliste a été très gravement blessé lorsqu’il a été heurté par un camion benne, puis traîné sur quelques dizaines de mètres, mardi après-midi, dans le quartier Villeray, à Montréal.

La collision est survenue vers 14 h 35, à l’angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue De Liège.

À la suite de l’impact, le cycliste est demeuré coincé sous le poids lourd et a été traîné sur plus d’une vingtaine de mètres. Le poids lourd s’est finalement immobilisé un peu plus loin, sur la rue De Liège.

Les pompiers ont dû utiliser des coussins de levage afin de soulever le devant du camion et ainsi dégager la victime coincée.

L’homme, dont l’âge n’a pas été précisé par les autorités, a été transporté à l’hôpital dans un état très critique. Les médecins craignent pour sa vie.

Une portion du boulevard Saint-Laurent, de même qu’un tronçon de la rue De Liège ont été complètement fermés à la circulation pour la durée de l’enquête policière.

Le chauffeur du poids lourd devait être rencontré par les enquêteurs au cours des prochaines heures pour donner sa version des faits.