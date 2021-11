ARCHAMBAULT, Jacques



Au Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur, le 5 novembre 2021, est décédé à l'âge de 81 ans, suite à un cancer, M. Jacques Archambault, policier retraité de la ville de Montréal.Il laisse dans le deuil, sa conjointe Simone Champagne et la famille de celle-ci, ses deux filles Sonia (feu Claude) et feu Josée (feu Jacques), ses quatre neveux Michel (Chantal), Claude, Marc-André (Maryse) et Richard (Roxanne), ses petits-fils Alexandre et Antoine et ses petits-enfants de coeur, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, au:L'ASSOMPTION450-589-5505 www.guilbault.infole dimanche 14 novembre de 13h à 19h. Un hommage lui sera rendu vers 16h (pas de cérémonie officielle).Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Sud de Lanaudière (hôpital Pierre-Le Gardeur), où il a reçu des soins empreint d'humanisme et de bienveillance.