LETANG RIOUX, Thérèse



À Lachine, le 6 novembre 2021, à l'âge de 94 ans et 3 mois, est décédée Mme Thérèse Rioux Letang. Elle rejoint son époux feu Henri Letang ainsi que sa fille feu Francine Letang (Yves Grand Maison).Elle laisse dans le deuil ses filles Céline (Yvon Lacombe) et Claire (Normand Canty), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 17 novembre de 10h30 à 12h30 à la2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINE514-639-1511 www.jjcardinal.casuivi du service à l'église des Saints-Anges à 13h00, et de là au cimetière Lachine pour l'inhumation.La famille aimerait remercier particulièrement tout le personnel du 4C de la Maison Mère des Soeurs de Sainte-Anne pour tous les bons soins prodigués avec attention et respect.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient grandement appréciés par la famille.