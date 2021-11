DEANGELIS, Rollande



À Mercier, le 25 octobre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Rollande Deangelis, épouse de feu M. Marcel Bernier.Elle laisse dans le deuil, ses fils Robert (Francine), Réal (Cécile), Jacques (Colombe) et feu Guy (Lucie), ses filles Johanne (André), Line (Claude), ses dix petits-enfants et dix-neuf arrière-petits-enfants, ainsi qu'autres parents et amis.La famille et les proches vous accueilleront samedi le 13 novembre 2021 en l'Église Saint-Jean-Baptiste-Marie-Vianney de Châteauguay à compter de 10h, suivi de la liturgie de la Parole à 11h. Inhumation au cimetière de Mercier.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne Alzheimer du Québec.MICHEL THÉRIAULT INC.www@rfmtheriault.caTéléc. 450-691-4612 Tél. 450-699-1717