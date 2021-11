LESSARD, Claire



À son domicile, le 31 octobre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Claire Lessard, épouse de monsieur Antonio Carrier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Lyne (Stéphane), son fils Sylvain (Josée), ses petits-enfants Marie-Pierre, Maude, Jonathan, Mathieu et Claudia, ses arrière-petits-enfants Thomas, Léa, Zoé et Laurent, ses soeurs Carmele et Marie, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièce, ainsi qu'autre parent et amis.La famille vous accueillera le dimanche 21 novembre 2021 de 14h à 16h au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comUne cérémonie suivra en la chapelle du complexe funéraire.En lieu de fleur, la famille vous invite à faire un don à la Fondation québécoise du cancer.