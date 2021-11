PAPA, Alberto



À Montréal, le dimanche 31 octobre 2021, à 96 ans est décédé M. Alberto Papa, ami bien-aimé de Mme Angèle Fortin. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La liturgie de la Parole aura lieu le samedi 13 novembre 2021 à 13h30 à la chapelle du complexe funéraire:Parents et amis sont priés d'y assister sans autre invitation. Heures de visites: le samedi 13 novembre de 11h à 14h.