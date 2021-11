SCHMIDT, Jean



À la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar à Kirkland, le 5 novembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean Schmidt, époux de madame Pauline Yvorchuck.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Martine (José), Richard (Françoise) et Nathalie, ses petites-filles Jessica et Sophia, ses arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.Par respect pour ses volontés, sa famille se rassemblera dans l'intimité afin de lui rendre hommage.