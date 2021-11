MYRE, Louis Philippe



À Lachine, le 31 octobre 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Louis Philippe Myre, conjoint de Mme Sylvie André.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Christophe-Alexandre et Élisabeth Anne, ses petits-enfants Coralie, Arthur-Lucas et Romy-Jeanne, ses frères et soeurs, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 26 novembre 2021 de 9h00 à 10h00 à l'église des Saints-Anges de Lachine, 1400 boul. Saint-Joseph, Lachine, suivi du service dans l'église à 10h00.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Institut de Cardiologie de Montréal seraient grandement appréciés.