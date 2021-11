DELAGE, Lucienne

(née Nadeau)



Avec dignité, courage et lucidité, entourée de l'amour de tous ses enfants, à l'hôpital Anna-Laberge de Châteauguay, le 10 mai 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Lucienne Nadeau, épouse en premières noces de feu M. Roger Martel, et en secondes noces de feu M. Élie Delage, demeurant à Laval, native de St-Paul de Joliette.La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Guy Comtois), Pierre, Colette (Denis Chamberland), Yves (Lisette Desfosses), Richard, Chantal (Sylvain Jacques), ses petits-enfants: Catherine, Francis, Annie, Laurence, Simon, Guillaume, Benjamin, Félix et Alexis, ses arrière-petits-enfants: Hayden, Amélia et Laylafée, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 14 novembre 2021 à compter de 11h à la51, MARCEL LÉPINEST-JACQUES, J0K 2R0Une liturgie de la Parole sera célébrée le dimanche 14 novembre 2021 à 15h en la chapelle de la résidence funéraire.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres, du lavage de mains à l'entrée et du port du masque obligatoire.Le nombre maximum de personnes est de 50 participants à la fois, en rotation, par cérémonie funéraire.La tenue d'un registre des visiteurs sera obligatoire et tous les visiteurs devront y être inscrits.ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com