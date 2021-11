BÉDARD, Henriette

(née Harnois)



À Longueuil, le 4 novembre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Henriette Bédard, épouse de M. Paul Bédard, et fille de feu Henri Harnois et feu Berthe Savignac.Elle laisse dans le deuil ses filles Julie et Sophie (Nancy), ses soeurs Marie-Ange (Peter) et Germaine, son frère Barthelemy, sa belle-soeur Lise (Claude), celles qu'elle considérait comme ses petites-filles (Caroline et Gabrielle), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.Passionnée de voyage, cette grande dame a oeuvré, avec dévouement et un amour indéfectible pour ses élèves, dans le domaine de l'éducation pendant plus de 30 ans, notamment au Collège Régina Assumpta. Elle fut, à sa retraite, une guide très appréciée au Musée des Beaux-arts de Montréal, ce travail lui permettait de jumeler l'art et la connaissance du monde acquise au fil de ses voyages.La dystrophie musculaire (DMOP) a rendu la fin de son parcours plus difficile mais elle est demeurée résiliente face à la maladie jusqu'à la fin.La famille recevra les condoléances le samedi 4 décembre prochain de 9h30 à 12h30 au complexe funéraireUn goûter sera servi à compter de 12h30 à tous les intéressés. Un maximum de 50 personnes est permis.Un don à Dystrophie musculaire Canada serait apprécié en sa mémoire. https://muscle.ca/fr/