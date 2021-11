VEZEAU-TREMBLAY, Maxime



C'est le coeur brisé que nous vous annonçons le décès de Maxime notre fils tant aimé survenu tragiquement le 31 octobre 2021.Son père, Jean-Pierre Tremblay et sa mère, Louise Vezeau le pleureront toujours. Les familles Vezeau et Tremblay le regretteront aussi beaucoup et il manquera terriblement à ses nombreux et fidèles amis qu'il aimait de tout son coeur.(Paroles de Hervé Christiani)La famille recevra les condoléances en présence des cendres le dimanche 14 novembre 2021 de midi à 16 heures. Celles et ceux qui voudront lui rendre un hommage pourront le faire de 16 heures à 17 heures.La rencontre se tiendra au salon:Selon les mesures en vigueur une rotation de 50 personnes à la fois sera permise lors des condoléances.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Suicide Action Montréal ou à un organisme de votre choix.