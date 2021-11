PERRON, Thérèse



À LaSalle, le 27 octobre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Thérèse Perron, épouse de feu Robert Bergevin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Louise) Claudine, Danielle, ses petits-enfants Alexandre, Louis-Philippe, Paul-André, Marie-Christine, Carine et Anne-Sophie, sa soeur Pauline, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 14 novembre de 13 heures à 17 heures.Une réunion de prière aura lieu le lendemain à 11h30 en la chapelle du complexe suivi de la mise en terre au Cimetière de St-Joseph Du Lac.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Floralies pour leur soutien et les bons soins prodigués.