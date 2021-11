FLEURY, Denis

À son domicile, subitement dans son sommeil, le 30 octobre 2021, est décédé M. Denis Fleury des Cèdres, époux de Mme Nicole Cayouette.Il laisse dans le deuil son épouse Nicole, son frère Réal (Pierrette), ses soeurs Aline, Lilianne et Lucie (Henri), ses belles-soeurs Fleury : Germaine Fleury, Christiane Bernard et Chamia Semlali, ses belles-soeurs et ses beaux-frères Cayouette : André et Murielle, René et Francine, Roger, Michel et Lucie, Aline, Jean-Guy et Josée, Jacques et Joanne, Louise, Claude et Suzanne, Claudette et Paulin, Daniel ainsi qu'Yvette et Gérald, ses nièces et neveux Fleury, ainsi que leur conjoint : Francine Toulgoat, Monique, Louise, Maurice, Marcel, Marie-Josée, Clément et Hélène Petit, Daniel, Sylvain, Cynthia, Marc, Carole, Claude, Nathalie et Éric Fleury, France, Sylvie et Pierre Légo, Kuny et Kevin Laurin, Éloïse et Catherine Hansbury, ses nombreux neveux et nièces Cayouette ainsi que de nombreux collègues d'Expro qu'il affectionnait beaucoup.Il est parti retrouver son père Gédéon, sa mère Rose-Anna Gendron, ses beaux-parents : Rita et Adrien Cayouette, ses frères et soeurs : Jean-Paul, Marie-Claire, Nicole, Laurent et Jean-Luc, ses beaux-frères Fleury : Francis Toulgoat, Fernando Petit, ses belles-soeurs et beaux-frères Cayouette : Suzanne Bood, René Henriet et Kelly Beetham ainsi que ses neveux Cayouette : Michel Jean et Ghislain Cayouette.Une douce force discrète mais solide, remplie de bonté pour sa famille émanait de Denis. Il avait une résilience sans pareille. Il fut un soutien solide pour plusieurs. Il a beaucoup aimé son temps aux Cèdres dans la maison qu'il a bâtie avec Nicole, là où il aimait recevoir son monde, là où il aimait gazouiller avec les oiseaux. Durant les dernières années, il a apprécié la compagnie familière de Louise, de Gina et de ses petites : Alyssa et Lianna.La famille recevra les condoléances le samedi 13 novembre 2021 de 12 h à 13 h 40 à la maison funéraire :Les funérailles auront lieu le samedi 13 novembre à 14 h en l'église Saint-Joseph-de-Soulanges située au 1160, ch. du Fleuve aux Cèdres. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de la paroisse.