PAIEMENT JUTEAU, Cécile



Paisiblement à son domicile de Sainte-Agathe-des-Monts, autrefois de Sainte-Lucie-des-Laurentides, le 18 octobre 2021 à l'âge de, est décédée Mme Cécile Juteau, épouse de feu M. Laurent Paiement.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Monique (Marc Ouellette), Maurice (Monique Primeau), feu Nicole, feu Michel (feu Francine Pelletier), feu Denis, Gaétan (France Legault), ses dix petits-enfants, tout spécialement Félix et Audrey, plusieurs arrière-petits-enfants, ses deux arrière-arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et ami(e)s.Les funérailles auront lieu le samedi 27 novembre 2021 à 10h30 en l'église de Sainte-Agathe-des-Monts. La famille vous y accueillera dès 9h30 pour recevoir vos condoléances. (Le port du masque, la distanciation sociale et la tenue d'un registre demeurent obligatoires).En mémoire de Cécile, des fleurs seraient appréciées.Un merci spécial à sa belle-fille France et ses petits-enfants Félix et Audrey pour l'avoir si bien accompagnée et avoir pris soins de Cécile et ce jusqu'à la toute fin.