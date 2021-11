GIGUÈRE, Sylvia "Sylvie"



Demeurant à St-Eustache, native de St-Prosper de Beauce, le mercredi 27 octobre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Sylvia "Sylvie" Giguère.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lisette (feu Bernard), Manon (Normand), André (Mercedes), Claude, feu Yvon, Danielle (Pierre), Simon (Louise), Patrick, René, feu Yvan et Alain (Nathalie), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, sa fille de coeur Michelle, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 15 novembre 2021, de 9h à 12h, 14h à 17h et de 19h à 21h, à :146 RUE SAINT-LOUISSAINT-EUSTACHE, QC, J7R 1Y2Une cérémonie aura lieu à la même date, à 20h30, dans le salon immédiat, en son honneur.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, en mémoire de Sylvia.