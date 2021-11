LAPLANTE, Isidore



Au CHSLD Champlain-de-Châteauguay, le 29 octobre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Isidore Laplante, époux de Mme Georgette Tétreault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lucie (Guy Houle) et Daniel, ses petites-filles Julie (Frédéric Gagnon) et Marie-Chantale (Simon Richard), ses arrière-petits-enfants Raphael, Marilou, Juliette et Florence, ses soeurs, ses belles-soeurs, ses beaux-frères, neveux et nièces, parents et amis.Un hommage aura lieu le vendredi 19 novembre de 19h à 21h à425 CHEMIN ST-JEANLA PRAIRIE, J5R 2K8