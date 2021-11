COURCELLES, Marie-Ange

née Morency



Au CHSLD de L'Assomption, le 2 novembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée Marie-Ange Morency, épouse de feu René Courcelles.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Anne), Monique (Serge) et Gérald (Lucie), son petit-fils Stéphane (Sarah), ses frères et soeurs Réjeanne (Normand), Marcel (Huguette), Vianney (feu Monique), André (Hélène) et Robert, plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, cousins, cousines, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie ce vendredi, 12 novembre 2021, de 19h à 22h, à la:Les funérailles auront lieu le samedi 13 novembre à 11h en l'église de St-Roch de L'Achigan et de là au cimetière du même lieu. Ouverture du salon samedi dès 9h30.Des dons à la fondation de votre choix seraient grandement appréciés.