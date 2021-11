BELDA, Jean



De St-Eustache, le 2 novembre 2021, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Jean Belda époux de Mme Nicole Paiement.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses filles Nathalie (Marc-André) et Josée (Karine), ses petits-enfants Laurent-Alexis, Olivier et Nicolas, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:ST-EUSTACHEle dimanche 14 novembre de 13h à 17h. Un hommage lui sera rendu ce jour même à 16h30 à la chapelle du même endroit.