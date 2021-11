LEROUX (née STEEL)

Janie Rose



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Janie Rose (née Steel) Leroux, épouse de Jean-Guy Leroux, le 1er novembre 2021, à l'âge de 79 ans, à l'Hôpital Anna-Laberge de Châteauguay.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille, Nancy (Marc Théoret), ses petits-enfants Daphney et Guillaume Boudriau, sa nièce Marie-Josée Surprenant (Bobby Chenail), ainsi que plusieurs neveux, nièces, belles-soeurs, beaux-frères, et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle mardi 16 novembre 2021 de 13h30 à 17h00 et de 18h30 à 21h00. Le service aura lieu le mercredi 17 novembre 2021 à 9h30 en la chapelle du complexe, suivi de l'inhumation au cimetière Très-Saint-Sacrement de Howick (62 rue Lambton, Howick, Qc, J0S 1G0).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.