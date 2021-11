Anglicisation des allophones: McCann mise sur le test de français

L’épreuve uniforme de français qui sera imposée après la réforme de la loi 101 permettra d’éviter que les cégeps anglophones ne soient des lieux d’anglicisation des allophones, selon la ministre Danielle McCann.

Dans plusieurs cégeps de langue anglaise, la majorité des étudiants n’ont ni le français ni l’anglais comme langue maternelle, révélait notre Bureau parlementaire mercredi. Cette situation fait dire à un démographe que ceux-ci sont devenus des lieux d’anglicisation des nouveaux arrivants.

« Quand on dit que les allophones vont devoir passer l’épreuve uniforme de français, ce n’est pas mince. Il faut avoir une très bonne connaissance du français pour la passer », a commenté la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann.

Son gouvernement étudie présentement une réforme de la loi 101, qui prévoit de contingenter le nombre d’inscriptions dans les cégeps anglophones, en plus d’imposer un test de français à tous les étudiants, sauf ceux admissibles à l’école primaire et secondaire en anglais.

« Et on va s’assurer, en leur donnant les cours nécessaires dans les cégeps anglophones, que les allophones maintiennent et même bonifient leur français. Il faut se rappeler qu’ils vont au primaire et au secondaire en français », ajoute la ministre McCann.

Est-ce que Québec pourrait aller jusqu’à imposer la loi 101 aux cégeps, comme le réclament certains députés caquistes? « Écoutez, on n’est pas rendus-là du tout », dit Mme McCann.

Débats sur la loi 101

Au Parti québécois, on s’inquiète de voir les allophones se rendre « massivement » dans des collèges anglophones, une fois leur parcours primaire et secondaire terminé.

Son porte-parole en matière de langue française, Pascal Bérubé, a rappelé que son parti réclame l’imposition de la loi 101 au niveau collégial, afin d’en limiter la fréquentation à la minorité historique anglophone. Le libre-choix, dit-il, fait en sorte que l’État finance présentement l’anglicisation des allophones.

À l’opposé, le Parti libéral du Québec est contre l’application de la loi 101 aux cégeps. « On estime qu'arrivés à un âge adulte les gens ont le droit de choisir où ils vont étudier », estime sa cheffe, Dominique Anglade.

Même son de cloche du côté de Québec solidaire. « Est-ce que la solution, c'est [...] d'interdire aux francophones de fréquenter les cégeps en anglais? Je pense que ce n'est pas la solution, dit son chef parlementaire, Gabriel Nadeau-Dubois. La solution, c'est bien davantage de rendre les cégeps francophones plus attractifs, de bonifier énormément leur financement pour lutter contre ce phénomène-là. »