Année noire pour les cyclistes

La mort d’un cycliste cette semaine aurait pu être évitée avec de meilleures mesures de protection, alors que l’année 2021 s’annonce l’une des plus mortelles de la dernière décennie à Montréal.

« C’est étourdissant tout ça et ça donne mal au cœur, laisse tomber Séverine Le Page, porte-parole du regroupement Vélo Fantôme. La quantité de victimes cette année est immense. »

Un cycliste de 66 ans a péri mardi après-midi dans le quartier Villeray, à l’angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue De Liège. La victime a été traînée sur une dizaine de mètres par un camion-benne.

Les deux allaient dans la même direction lorsque le chauffeur a effectué un virage à droite.

« Nous, on ne parle plus d’accident, on parle de collision. Un accident, c’est quelque chose de fortuit, qu’on ne pouvait pas voir arriver. Mais au nombre de fois où ce scénario exact s’est produit [...] c’est prévisible, c’est évitable », déplore Magali Bebronne, directrice des programmes chez Vélo-Québec.

L’année 2021 n’est pas terminée que déjà six cyclistes ont perdu la vie à Montréal, rejoignant le triste total de 2013, le pire bilan depuis 10 ans.

Les deux organismes ont exigé des différents paliers gouvernementaux un « meilleur leadership » pour protéger les plus vulnérables sur la route ou créer des infrastructures sécurisées qui séparent les cyclistes des véhicules.

Photo Agence QMI, Maxime Deland

Aussi rare que grave

« C’est étonnant que, comme société, on accepte ça, plusieurs juridictions ont décidé de faire des réglementations. [...] Les collisions avec des véhicules lourds sont peut-être rares, mais lorsqu’elles surviennent, les chances de blessures mortelles ou extrêmement graves sont élevées », se préoccupe Mme Bebronne.

Selon elle, 47 % des décès de cyclistes depuis 2011 impliquent un camion lourd, « alors qu’ils ne représentent que 4 % des véhicules en circulation ». Pour les piétons, cette statistique s’établit à 32 %.

Le design de certains camions serait à incriminer, alors qu’ils ne permettent pas aux conducteurs de bien voir ce qui les entoure. Prenant en exemple la ville anglaise de Londres, les deux groupes aimeraient bien que son système de « norme de vision directe » (Direct Vision Standard) soit imposé au Québec.

« On classifie les camions selon leur dangerosité, et tranquillement, on élimine les plus dangereux [de la circulation], a expliqué Séverine Le Page. Il faudrait que les camions soient équipés de plus grandes fenêtres qui permettent d’éviter les angles morts, et avoir plus de miroirs au besoin. »

Photo Agence QMI, Maxime Deland

Jupes latérales de sécurité

Une autre solution serait d’imposer des jupes latérales de sécurité aux camions pour limiter la gravité des collisions en évitant que la victime passe sous le véhicule.

« Il s’agit d’une solution assez simple, un bon premier pas. On parle de quelques centaines de dollars qui pourraient sauver des vies », estime Magali Bebronne.

« Si on veut éviter que d’autres familles vivent des deuils et qu’il y ait d’autres victimes, c’est à tous les paliers d’agir rapidement, souligne Mme Le Page. Et les entreprises aussi peuvent en faire davantage. »

Le Bureau du coroner n’a pas été en mesure de répondre au Journal, mercredi, quant à l’émission de recommandations, dans les dernières années, pour améliorer la sécurité des cyclistes, nous reportant plutôt à la Loi sur l’accès à l’information.

CYCLISTES TUÉS À MONTRÉAL

2021 : 6

2020 : 1

2019 : 0

2018 : 3

2017 : 4

2016 : 2

2015 : 3

2014 : 2

2013 : 6

2012 : 5

2011 : 4

2010 : 4

Source : SPVM