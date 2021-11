Canadien: avec Jake Allen jusqu’à l’épuisement

Une seule personne est au courant de la date du retour au jeu de Carey Price : Price lui-même. Et même là, ce n’est pas une garantie. Toutefois, ce qui semble certain, c’est que d’ici là, Jake Allen se claquera pratiquement tout le boulot devant le filet du Canadien.

Le Néo-Brunswickois a vu de l’action dans 12 des 14 matchs de l’équipe depuis le début de la saison. Ses quelque 700 minutes (696 mins 48s) passées entre les poteaux font de lui le gardien le plus occupé du circuit Bettman.

Voilà un régime devenu pratiquement impossible à tenir dans une ligue où les matchs se succèdent aux deux jours.

«Il faut être à l’écoute de son corps et de reconnaître lorsqu’il a besoin d’un peu plus de repos. C’est la situation dans laquelle je me trouve jusqu’à ce que Carey revienne et qu’on reprenne une rotation normale», a indiqué Allen, détenteur d’un dossier de 3-8-1.

Les intentions de l’ancien cerbère du Junior de Montréal sont nobles et l’ajustement apporté par Dominique Ducharme concernant le régime d’entraînement de ses gardiens permettra sans doute d’étirer l’élastique un peu plus. Néanmoins, il viendra un moment où pareille cadence lui fera manquer de gaz.

«On évalue la situation au jour le jour. Autant de la façon dont on travaille avec nos gardiens que de la manière qu’on gère les entraînements. C’est ce qui va dicter de quelle façon on va avancer», a indiqué l’entraîneur-chef du Canadien.

Manifestement, Ducharme et ses adjoints n’ont pas une grande confiance en Samuel Montembeault. Le pilote du Tricolore ne l’a pas admis directement, mais la formulation de sa réponse voulait tout dire.

«Samuel a moins d’expérience que Jake. Et on est dans une situation où on a besoin de victoire à chaque match», a-t-il laissé tomber.

Obtenu via le ballotage tout juste avant le début de la saison, le Bécancourois de 25 ans n’a obtenu que deux départs, accordant un total de huit buts. Il est également venu en relève à Allen en troisième période du match contre les Islanders de New York.

Toujours à la recherche d’une première victoire, il affiche une moyenne de buts alloués de 3,52 et un taux d’efficacité de ,887.

Mystère autour de Drouin

Faire planer le mystère est, depuis plusieurs saisons, l’une des spécialités du Canadien. Le cas de Jonathan Drouin en est le dernier épisode.

Encore une fois, Ducharme a insisté pour dire que le numéro 92, qui était absent de l’entraînement, ne souffre pas d’une commotion cérébrale. Pourtant, les symptômes qu’il décrit s’en apparentent drôlement.

«Ils (les médecins) ne sont pas arrivés à un diagnostic de commotion. Hier (mardi), il était sur la glace, il a fait son entraînement dans le gymnase. C’est à la suite de ça qu’il a commencé à se sentir moins bien», a décrit Ducharme.

En 2015, il avait fallu attendre cinq semaines et l’élimination de l’équipe pour obtenir la confirmation de ce que tout le monde savait, soit que Max Pacioretty avait souffert d’une commotion au 80e match de la saison. Tout ce temps, le Canadien s’était entêté à dire que l’Américain souffrait d’une blessure au haut du corps.

Ce n’est pas nécessairement ce qui se passe présentement, mais c’est l’impression que ça donne.

Norlinder devrait jouer

En ce qui concerne les autres blessés, Ducharme a souligné que Cédric Paquette, qui n’a pas terminé la rencontre face aux Kings, serait à l’écart pour au moins une dizaine de jours.

Il est confiant de voir Christian Dvorak, absent de l’entraînement, en uniforme face aux Flames. Josh Anderson (virus non lié à la COVID) était également absent.

Pour revenir à Drouin, son nom a été placé sur la liste de blessés. Une question de logistique donnant à Marc Bergevin la possibilité d’effectuer un rappel.

Mattias Norlinder devrait être l’heureux élu. Ducharme a affirmé qu’il se joindra à l’équipe aujourd’hui. Toutefois, le Suédois ne devrait pas affronter les Flames. Ducharme souhaiterait lui permettre de s’entraîner quelques fois avec l’équipe avant de l’insérer dans la formation.

«Il y a plus de chance qu’on le voit samedi. Mais encore là, de la façon dont ça se passe, je pourrais très bien me réveiller demain (ce matin) et apprendre qu’il me manque trois défenseurs...»

